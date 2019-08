CHE PORCELLONI GLI INSEGNANTI AMERICANI! - UNA PROFESSORESSA DI 36 ANNI DEL NEW JERSEY VIENE ARRESTATA PER AVER FATTO SESSO CON STUDENTESSA DI 15 ANNI MALATA DI ANORESSIA - LA DONNA, SPOSATA, HA PRIMA INIZIATO A SCRIVERE MESSAGGINI ALLA SUA ALLIEVA, HA INIZIATO AD AVERE CON LEI COMPORTAMENTI SEMPRE PIU’ INTIMI FINO A QUANDO…

Giovanni Macchi per https://www.tpi.it

Un nuovo caso di sesso fra i banchi di scuola, ma non tra coetanei. Una insegnante di 36 anni ha infatti confessato di aver fatto sesso con una sua alunna di 15 anni. È successo oltreatlantico, in New Jersey, negli Stati Uniti. La docente, anche coniugata, di nome Lauren Coyle-Mitchell, avrebbe iniziato a scriversi dei messaggi con la studentessa per poi avere con lei una serie di incontri sessuali nella sua abitazione proprio in New Jersey.

A fare la scoperta di questa relazione alcuni insegnanti colleghi della Coyle-Mitchell, i quali avrebbero a un certo punto notato che qualcosa non andava dopo aver visto diversi atteggiamenti non appropriati tra la donna e la ragazzina. Le due, infatti, parlavano continuamente e si mostravano fin troppo vicine; nel corso di una gita scolastica, per di più, i docenti avevano notato degli atteggiamenti poco adeguati e hanno fatto così scattare la denuncia e le indagini. A seguito di queste gli inquirenti hanno scoperto che la 15enne soffriva di anoressia e che la sua insegnante ha, con tutta probabilità, approfittato della sua fragilità per adescarla sui social network.

La docente è stata arrestata e poi scagionata, per poi essere di nuovo arrestata a seguito del tentativo di mettersi di nuovo in contatto con la studentessa. Il secondo arresto ha quindi portato alla condanna in via definitiva a 5 anni di carcere. Dato che Lauren Coyle-Mitchell ha ammesso di aver fatto sesso con la ragazza, peraltro, sarà iscritta nel registro dei molestatori sessuali e dovrà sottostare alla supervisione della libertà condizionale per il resto della sua vita.