CHE PREZZO HA L’ISOLAMENTO? – IL CORONAVIRUS MANDA A PICCO IL SETTORE DEL TURISMO: SOLTANTO NEL PROSSIMO TRIMESTRE SONO PREVISTI 31 MILIONI DI PERSONE IN MENO, CON UNA PERDITA DI 7,4 MILIARDI DI EURO. SENZA CONSIDERARE LE AGENZIE DI VIAGGIO GIÀ IN GINOCCHIO – PRIMO DECESSO IN IRAQ, LA CINA HA REGISTRATO 119 NUOVI CONTAGI, IN CALO PER IL TERZO GIORNO DI FILA…

CORONAVIRUS: PER IL TURISMO IN ARRIVO PERDITA DA 7 MLD

(ANSA) - Il coronavirus manda a picco il turismo. Nel prossimo trimestre, 1 marzo - 31 maggio, sono previsti 31,625 milioni di turisti in meno in Italia, con una perdita di 7,4 miliardi di euro, secondo i nuovi calcoli di Confturismo-Confcommercio alla luce dell'evoluzione dell'ultima settimana dell'epidemia.

"La situazione è drammatica per tutto il comparto",afferma il presidente di Confturismo-Confcommercio, Luca Patanè. "Purtroppo stiamo pagando le conseguenze di una comunicazione mediatica molto più letale del virus". "Il peggior virus è l'isteria, grazie a questo siamo considerati come degli untori e così temuti e tenuti lontano", sottolinea Patanè secondo cui deve essere "eliminata l'isteria dal sistema ricostruendo da subito un messaggio rassicurante e veritiero dello stato delle cose in Italia".

Per il presidente di Confturismo-Confcommercio "serve, da subito, prendere provvedimenti forti per immettere liquidità nel sistema dando un po' di ossigeno alle imprese del settore, ma è necessario anche intervenire a livello governativo per far terminare i blocchi all'ingresso degli italiani nei paesi esteri e i blocchi ai flussi turistici degli stranieri verso l'Italia".

CORONAVIRUS: PRIMO DECESSO IN IRAQ

(ANSA-AFP) - L'Iraq ha registrato il primo decesso di un paziente affetto dal coronavirus: lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali. La vittima è un uomo di 70 anni deceduto oggi a Souleimaniyeh, nel Kurdistan iracheno, ha detto il portavoce della direzione sanitaria provinciale. Finora i casi confermati nel Paese sono 31.

CORONAVIRUS: PRIMO CASO DI CONTAGIO IN POLONIA

(ANSA-AFP) - La Polonia ha annunciato oggi il primo caso di contagio da coronavirus sul suo territorio. Si tratta di uomo che aveva soggiornato in Germania. Il paziente "non fa parte di un gruppo a rischio", cioè non è anziano, ha dichiarato il Ministro della Sanità Lukasz Szumowski. L'uomo ha avuto "relativamente pochi contatti" con coloro che lo circondavano. Altre 68 persone sono attualmente ricoverate in Polonia per verificare se contagiate o meno e circa 500 sono in quarantena, ha ricordato Szumowski.

CORONAVIRUS: PECHINO, UN CASO DI CONTAGIO DALL'ITALIA

(ANSA) - Tra i 4 nuovi casi di coronavirus annunciati in Cina oggi dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), al netto dei 115 dell'Hubei, l'epicentro dell'epidemia, tre fanno capo a Pechino e uno a Ningxia. Nella capitale, due sono "contagi di ritorno" e sono relativi a viaggiatori arrivati dall'Iran e dall'Italia.

CORONAVIRUS: CINA, 119 NUOVI CONTAGI E 38 MORTI

(ANSA) - La Cina ha registrato 119 nuovi contagi da coronavirus, in calo per il terzo giorno di fila, e 38 ulteriori decessi. Secondo gli ultimi dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) aggiornati a martedì, i decessi totali sono saliti a 2.981 e le infezioni a 80.270. I nuovi casi nell'Hubei, provincia epicentro dell'epidemia, si sono attestati a 115, mentre 4 sono quelli relativi al resto della Cina. Il numero di infezioni sospette sono calate a 520, ai livelli più bassi da gennaio.

CORONAVIRUS: COREA SUD, 516 NUOVI CASI E 4 MORTI

(ANSA) - La Corea del Sud ha registrato 516 nuovi casi di contagio da coronavirus, che fanno salire il totale nazionale a quota 5.328. Gli ultimi dati aggiornati diffusi dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) hanno evidenziato anche quattro ulteriori decessi, per complessivi 32 casi.

