A CHE PUNTO È LA NOTTE UCRAINA - MOSCA E KIEV HANNO RAGGIUNTO L’INTESA SUL CESSATE IL FUOCO TEMPORANEO, COSÌ DA PERMETTERE I CORRIDOI UMANITARI. NEI PROSSIMI GIORNI SI TERRÀ IL TERZO ROUND DI NEGOZIATI - IL PAESE È ALLO STRAMO: KHERSON È CADUTA, KHARKIV E MARIUPOL SONO SOTTO BOMBARDAMENTO CONTINUO. INTANTO LE NAVI RUSSE PUNTANO ODESSA. E PUTIN CONTINUA A MINACCIARE: “NON TORNERÒ INDIETRO, COMBATTIAMO L’ANTI-RUSSIA” - VIDEO

Da www.lastampa.it

NEGOZIATO UCRAINA RUSSIA - SECONDO INCONTRO

Dopo otto giorni di guerra Mosca e Kiev hanno raggiunto un'intesa su un cessate il fuoco temporaneo per permettere corridoi umanitari. Il terzo round di negoziati si terrà nei prossimi giorni.

L'Ucraina è sepolta da un tappeto di bombe scarseggiano acqua e viveri. Il sindaco di Kherson ha annunciato che la città è caduta nelle mani dei militari di Mosca. Mariupol sta per subire la stessa sorte. Kharkiv è sotto i bombardamenti.

feriti e morti dopo i bombardamenti russi in ucraina 5

Kiev continua ad essere bersagliata dai razzi. Secondo le autorità ucraine i civili uccisi in una settimana di guerra sono oltre duemila. Navi russe nel Mar Nero puntano verso Odessa e i flussi di gas russo attraverso il gasdotto Yamal-Europa verso la Germania attraverso la Polonia si sono interrotti. L'Unhcr ha reso noto che gli sfollati sono già un milione.

20.07 – Mosca: sanzioni contro di noi isolano l’Europa

19.57 – Generali chiude l’ufficio di Mosca e lascia il board della compagnia assicurativa russa Ingosstrakh

feriti e morti dopo i bombardamenti russi in ucraina 4

19.56 – Carri armati russi vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

Carri armati russi sono entrati nella città nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sudest dell'Ucraina, aprendo il fuoco. Lo ha reso noto il consigliere del ministero dell'Interno di Kiev, Anton Geraschenko.

19.53 – Media: terzo round di colloqui la prossima settimana

19.38 – Kuleba al capo dei servizi russi: con gli Usa per armi nucleari? Un’allucinazione

«Un'altra allucinazione del capo dei servizi segreti russi Svr Sergey Naryshkin. Sostiene che l'Ucraina stia lavorando per creare armi nucleari con gli Stati Uniti che lo sanno e che sono pronti ad assistere. Ancora una volta respingo queste notizie disgustose. L'Ucraina è sempre stata e rimane un membro responsabile del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp)». Così su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

feriti e morti dopo i bombardamenti russi in ucraina 3

19.35 – Russia: nuovo missile Sarmat per forze nucleari

«Il nuovo missile balistico intercontinentale 'Sarmat' garantirà la sicurezza della Russia per i decenni a venire: quest'anno entrerà a far parte delle forze nucleari strategiche della Russia». Lo ha dichiarato il capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, durante un talk show a Mosca. Lo riporta l'ente spaziale russo sul suo profilo Twitter.

19.23 – Onu: i profughi potrebbero essere più di 10 milioni

UCRAINA - ATTACCO DEI RUSSI A KIEV

Le Nazioni Unite stimano che più di 10 milioni di persone potrebbero fuggire dalle loro case in Ucraina. Lo ha affermato in una nota il portavoce del segretario generale, Stephane Dujarric. «I nostri colleghi ci dicono che i bisogni in Ucraina crescono e si diffondono di ora in ora», spiega. «Prevediamo che più di 10 milioni di persone potrebbero abbandonare le loro case se le violenze continuano, tra cui 4 milioni di persone che potrebbero attraversare i confini verso i paesi vicini», aggiunge.

19.09 – Zelensky: voglio vedere Putin da vicino, non a 30 metri

«Mi piacerebbe vedere Putin da vicino, non a trenta metri di distanza». Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky conversando con i media. Una battuta evidentemente ironica he fa riferimento alle ultime immagini dei diversi colloqui del presidente russo seduto a un capo di un tavolo lunghissimo, con il suo interlocutore seduto al capo opposto.

19.04 – Fedorov a ministri Ue: assistenza per risorse Ict

VLADIMIR PUTIN

«L'Ucraina ha richiesto assistenza per la fornitura di risorse Ict, e in particolare di terminali per il collegamento al sistema satellitare Starlink, in modo da poter garantire la connessione a internet a tutti i cittadini ucraini. Anche in questo caso sarà assicurato un coordinamento europeo per valutare le richieste ucraine". E' quanto e' emerso da un colloquio tra i ministri europei del Digitale, a cui ha partecipato per l'Italia il ministro Vittorio Colao, e il vicepremier e ministro della Trasformazione digitale ucraino, Mykhailo Fedorov.

kiev bombardamenti

19.00 – Putin annuncia risarcimenti per i familiari dei soldati russi

Il Presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'erogazione di risarcimenti per i familiari dei soldati uccisi 'nell'operazione militare speciale' contro l'Ucraina. Alle famiglie saranno quindi trasferiti quasi 7,5 milioni di rubli (64mila euro). Ai feriti andranno quasi tre milioni di rubli.

18.44 – Kiev: con Mosca raggiunta intesa su corridoi umanitari e cessate il fuoco temporaneo

Mosca e Kiev hanno raggiunto un'intesa su un cessate il fuoco temporaneo per permettere corridoi umanitari. Lo ha riferito il consigliere di Zelensky, Podolyak, secondo quanto riporta la Tass

guerra in ucraina 1

18.32 – Pentagono: le forze russe colpiscono di proposito obiettivi civili

Le forze russe hanno mostrato una «tendenza a colpire obiettivi civili di proposito». È quanto riferiscono fonti del Pentagono, che nei giorni scorsi avevano detto che non si poteva stabilire se i raid contro obiettivi civili fossero intenzionali o no. A sostegno di questa tesi, viene citato «il bombardamento della torre della tv e di altre aree residenziali». Le fonti sottolineando che «negli ultimi giorni» i raid russi si «sono fatti geograficamente più vicini ai centri abitati, con i bombardamenti aumentati». «È chiaro - concludono - che stanno cercando di indebolire le strutture del governo che si trovano in queste aree residenziali».

18.26 – Farnesina agli italiani: lasciate immediatamente l'Ucraina

«Ai connazionali rimasti in Ucraina si rinnova la raccomandazione a lasciare immediatamente il Paese con i mezzi disponibili». Lo si legge in una nota della Farnesina.

diplomatici all onu con la bandiera ucraina

18.18 – Kiev: salgono a 33 i civili morti a Chernihiv

17.54 – Putin: mercenari stranieri e neonazisti usano civili come scudi umani

«Non ritornerò mai indietro rispetto alla mia dichiarazione che Russi e Ucraini sono un unico popolo». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, aggiungendo che in Ucraina «mercenari stranieri e neonazisti usano i civili come scudi umani» e che «migliaia di stranieri sono tenuti in ostaggio» in Ucraina. Poi dice: «L'operazione speciale» in Ucraina «è condotta in accordo con i nostri programmi. Stiamo raggiungendo gli obiettivi e avendo successo. Distruggeremo l’anti-Russia creata dall’Occidente».

QUANTO COSTA LA GUERRA ALLA RUSSIA

17.48 – Appello per la pace di 100 Nobel, "Mai usare armi nucleari"

In un appello alla pace 104 premi Nobel chiedono a Vladimir Putin di ritirare le forze armate russe dall'Ucraina per lasciar spazio al dialogo, invocando la responsabilita' di tutti i leader mondiali nel non utilizzare mai le armi nucleari. La dichiarazione di pace e di un uso responsabile delle conoscenze scientifiche sottoscritta da 104 laureati del Nobel di varie discipline è un'iniziativa della Max Planck Society.

17.29 – Lamorgese: la Ue prevede 7-8 milioni di profughi

bombardamenti ucraina

«È difficile dire» quanti rifugiati dall'Ucraina si aspetta l'Italia «i numeri di ucraini, o anche altri, che usciranno dal Paese, si prevedono numeri alti. Si parla di 7-8 milioni di persone che usciranno, andranno nei vari Paesi europei». Lo ha dichiarato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, al termine del Consiglio Affari interni in cui è stato dato il via libera alla direttiva per la protezione temporanea.

17.23 – Aiea: russi vicino a centrale nucleare, tutto può accadere

JURIJ VERNYDUB IN GUERRA IN UCRAINA

Le forze russe occupano l'area vicino a Zaporizhzhia, la maggiore centrale nucleare dell'Ucraina e dell'Europa, vicina alla località di Enerhodar. La «situazione è molto delicata» al momento e «tutto può accadere». Lo afferma il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Nucleare, Rafel Mariano Grossi, in un'intervista a Bloomberg Tv.

17.22 – Putin a Macron: “Condizione negoziati: Kiev demilitarizzata e neutrale”

Nel nuovo colloquio telefonico con Emmanuel Macron, Vladimir Putin ha «illustrato in dettaglio l'approccio fondamentale e le condizioni nel quadro dei negoziati con i rappresentanti di Kiev». È quanto riporta il Cremlino affermando che «è stato confermato che, prima di tutto, stiamo parlando di demilitarizzazione e status neutrale dell'Ucraina così che una minaccia per la Russia non potrà mai emanare dal suo territorio».

missile sul palazzo del governo di kharkiv 3

17.17 – Zelensky: “I russi hanno portato un forno crematorio per nascondere le vittime”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa l'esercito russo di aver portato con sé «un forno crematorio» per bruciare i corpi dei soldati e «non doverli mostrare alle loro madri». «I soldati russi stanno morendo e nessuno conta i corpi», ha detto in conferenza stampa Kiev, accusando Mosca di voler nascondere il numero dei morti fra i militari perché il popolo russo ignori il vero costo del conflitto.

17.13 – Imprenditore torinese: “Fuggiti per non fare la fine dei topi”

missile sul palazzo del governo di kharkiv 2

«Un proiettile in testa, se entrano i russi». Così, dopo aver trascorso sei giorni e sei notti nello scantinato del condominio dove viveva a Bucha, alle porte di Kiev, l'imprenditore torinese Gianluca Miglietti ha deciso di farsi coraggio e di prendere «una decisione difficilissima, di rischiare, rischiare tanto». «Non c'era più cibo, acqua luce» e insieme alla moglie ha deciso di uscire mentre «combattevano davanti al nostro condominio, si sentivano le bombe, i colpi di cannone». Ha preso la sua auto e ha scelto di dirigersi verso il confine con la Moldavia. «Se fossimo rimasti lì avremmo rischiato di fare la fine del topo», racconta all'Adnkronos ormai al di là del confine. Così, alle 10 di ieri mattina si mette in macchina e inizia a guidare «direzione Odessa», «senza pensare, senza guardare. Mi sono trovato davanti agli occhi delle scene agghiaccianti di distruzione e morte. A terra c'era di tutto. C'erano corpi, ragazzini».

missile sul palazzo del governo di kharkiv 1

17.05 – C’è l'accordo al Consiglio Ue per la protezione dei profughi

I ministri dell'Interno dell'Ue hanno raggiunto a Bruxelles un «accordo storico: l'Ue accorderà una protezione temporanea a coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina». Lo annuncia il ministro francese Gérald Darmanin, via social. «L'Ue è unita e solidale», aggiunge.

16.55 – Zelensky: “Se noi cadiamo poi toccherà ai Paesi baltici”

«Se noi non resisteremo più» all'attacco russo la «Lettonia, la Lituania» saranno i prossimi stati ad essere attaccati, così «come la Georgia».

16.34 – Kiev, almeno 22 i civili morti a Chernihiv

missile sul palazzo del governo di kharkiv 5

Sono almeno 22 i civili uccisi nell'attacco russo al nord della città di Chernihiv. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini citato da SkyNews.