Ucraina: Mosca, distrutti 74 obiettivi militari

(ANSA-AFP) - Mosca afferma di aver distrutto 74 obiettivi militari, incluse 11 piste d'atterraggio. Lo dichiara l'esercito russo. Tra gli obiettivi ucraini colpiti, ha rivendicato il portavoce della Difesa russa Igor Konashenkov, citato da Interfax, ci sono anche una base navale e tre centri di comando militare, 18 stazioni di collegamento radio per i sistemi missilistici S-300 e Buk-M1, un elicottero d'attacco e quattro droni da combattimento Bayraktar TB2.

Mosca smentisce abbattimento suoi velivoli

(ANSA) - Il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Tass, smentisce che suoi velivoli militari siano stati abbattuti dalle forze ucraine. Si tratta "assolutamente di menzogne", afferma il dicastero.

Russia, nel mirino asset militari, non aree popolate

(ANSA) - La Russia sta prendendo di mira le basi aeree, altri asset militari ucraini, non le aree popolate. Lo afferma Mosca, secondo quanto riportato dall'Associated Press.

Ucraina: esercito Kiev, 4 missili da territorio Bielorussia

(ANSA) - Almeno 4 missili balistici sono stati lanciati dal territorio della Bielorussia verso l'Ucraina, in direzione sud-ovest. Lo ha affermato il capo di Stato maggiore di Kiev, Valeriy Zaluzhniy.

Ucraina: Lavrov, Mosca sempre pronta al dialogo se giusto

(ANSA) - La Russia "sarà sempre pronta al dialogo", purché porti "alla giustizia e al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, citato dalla Tass.

Si combatte a Chernobyl,colpito impianto stoccaggio scorie

(ANSA) - Combattimenti tra forze russe e ucraine sono in corso anche nella disarmata centrale nucleare di Chernobyl: lo riferisce un consigliere del ministero dell'Interno di Kiev citato da Nbc. Negli scontri "è stato distrutto un impianto di stoccaggio di scorie nucleari", si precisa.

Ucraina:Kiev,cittadini mettetevi a riparo, rischio attacco aereo

(ANSA) - L' amministrazione comunale di Kiev sta chiedendo agli abitanti della città di rifugiarsi immediatamente per il rischio di un attacco aereo russo. Lo fanno sapere i media locali.

Ucraina: nuove sirene d'allarme a Kiev

(ANSA) - Nuove sirene d'allarme per possibili bombardamenti a Kiev. La popolazione è stata invitata a recarsi nei rifugi antiaerei. Lo riferisce l'amministrazione locale, secondo Interfax.

Ucraina: Vienna, 'parlato con Zelensky,teme per la sua vita'

(ANSA) - "Il presidente ucraino ha detto di parlare da un Paese che non sa più per quanto tempo esisterà" e come un leader "che non sa per quanto tempo resterà vivo". Lo ha riferito il cancelliere austriaco Karl Nehammer parlando di una telefonata "drammatica". Lo riporta lo Spiegel sottolineando che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "teme per la sua vita".

Ucraina: Kiev, vittime raid russo su base Odessa salite a 22

(ANSA) - E' salito a 22 morti, di cui 11 donne e 11 uomini, il bilancio del raid aereo russo di stamani su una base militare nel distretto di Podolsk, nell'oblast del porto strategico ucraino di Odessa. Altre 6 persone sono state estratte vive dalla macerie. Lo riferisce in una nota l'amministrazione regionale. In precedenza, il bilancio parziale indicato era di 18 vittime.

Ucraina:oggi arriva su tavolo Onu risoluzione che condanna Mosca

(ANSA) - Oggi verrà presentata al Consiglio di Sicurezza Onu la bozza di risoluzione elaborata da Usa e Albania che condanna la Russia dichiarando che sta violando la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale. Lo ha confermato l'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thomas-Greenfield. Secondo fonti diplomatiche il voto potrebbe arrivare già domani, per poi passare in Assemblea Generale. Il fallimento è infatti scontato in Consiglio con il veto di Mosca, ma l'obiettivo è avere la più estesa maggioranza possibile per permettere a Washington e gli alleati di dimostrare che la Russia è isolata a livello internazionale per le sue azioni sull'Ucraina.

Si tratta di mosse che rispecchiano quanto accaduto nel 2014 dopo l'annessione della Crimea. In quell'occasione la risoluzione americana ottenne 13 voti a favore, il veto di Mosca e l'astensione della Cina (è l'obiettivo che si punta a raggiungere anche ora). Passata poi in Assemblea Generale, il testo ottenne 100 voti a favore, 11 contrari, 58 astenuti e una ventina di paesi non si sono espressi.

