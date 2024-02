FEDEZ A MIAMI SENZA CHIARA FERRAGNI

A che punto è la notte tra Fedez e Chiara Ferragni? Partendo per Miami, il rapper ha lanciato un segnale chiaro: tra lui e la moglie è sceso il grande gelo. Lo scorso weekend, Fedez era al compleanno del padre, ma lei non c’era. L’influencer era scappata in Liguria con la mamma, i figli, la sorella Valentina e l’amica Veronica Ferraro. Nessun riferimento al marito e solo un laconico messaggio di auguri al suocero, postato distrattamente su Instagram a fine serata.

Ora l’ennesimo allontanamento: lui ha mollato Chiara e figli a Milano ed è volato a Miami con la sua assistente. Da lì le comunicazioni tra i due si sono ridotte al lumicino: Fedez chiama solo per avere notizie dei bambini o per parlare con loro. Nonostante le ruggini, le incomprensioni, e l’inevitabile freddezza che da queste deriva, il 34enne Federico Lucia ha confidato agli amici che non vuole (per ora) chiedere la separazione. Meglio aspettare, riflettere, prendersi una pausa. Poi si vedrà.

La tensione tra i Ferragnez è deflagrata con il pandoro-gate. Lui ha accusato la moglie di aver creato un inutile sconquasso e di non essere stata in grado di gestire correttamente gli affari. Un risentimento che affonda le radici nel portafoglio: i guai di Chiara Ferragni hanno avuto una pesante ricaduta anche sui suoi affari, visto che gran parte degli sponsor che lo foraggiava lo ha abbandonato.

Una situazione inaspettata per Fedez che, da settimane, sta mettendo in fila i neuroni per riprendere le fila del suo business. Nel tentativo di dare una rinfrescata all’immagine, aveva ipotizzato di rilasciare un’intervista, a cui dare ampio risalto ovviamente, ma l’entourage gli ha sconsigliato di procedere: poteva essere un’arma a doppio taglio. Non sempre le interviste riescono col buco e, tra una domanda giusta e una risposta sbagliata, rischiava di mettere il piede in fallo. Con un pesantissimo effetto boomerang.

L’altra possibilità vagliata da Fedez consisteva nel rilanciare il podcast “Muschio Selvaggio”. Immaginava di rimettersi in pista, con conseguente “rivergination” d’immagine, intervistando i personaggi del momento, sollevando qualche polemica per poi finire sui giornali.

Ma il piano non è di facile attuazione. Per “Muschio Selvaggio” è in causa con l’ex inseparabile amico Luis Sal: i due detengono il 50% del prodotto e, dopo la rottura, Sal continua a incassare senza fare nulla. Senza contare che Sal non ha alcuna intenzione di mollare la sua quota...

Insomma, per Fedez fare un lifting alla sua popolarità sta diventando complicato. E’ in questo quadro che si inserisce l’incontro a Palazzo Parigi con Andrea Giambruno (l’ex di Giorgia Meloni aveva convocato anche Candida Morvillo): un’intervista bomba con il provolone affumicato di Mediaset avrebbe dato a Fedez l’opportunità di riconquistare le prime pagine dei giornali, lontano dagli scandali di Chiara Ferragni magari rifilando anche un calcione alla “nemica” Giorgia Meloni. D’altronde, se Giambruno inizia a cantare davvero…

