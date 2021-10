CHE "BELLEZZA" EVADERE - LA GUARDIA DI FINANZA HA SEQUESTRATO IL MEGA YACHT DI 32 METRI DI FEDERICO BELLEZZA, FIGLIO DI UN NOTO IMPRENDITORE E TRA I PROTAGONISTI, NEL 2016, DELLA TRASMISSIONE DI RAI2 "GIOVANI E RICCHI" - IL PROVVEDIMENTO E' STATO ESEGUITO NELL'AMBITO DI UN'INDAGINE PER AUTORICICLAGGIO E REATI FISCALI - L'IMBARCAZIONE ERA STATA ACQUISTATA CON DENARO FRUTTO DI EVASIONE...

Da Corriere.it

Federico Bellezza

In «Giovani e Ricchi», trasmissione del 2016 che su Rai 2 mostrava al grande pubblico la vita di giovani rampolli ed ereditieri di immense fortune, i «rich kids» di casa nostra, lo si vedeva preparare in valigia i suoi tre Rolex, da portare con sé per un fine settimana a Cannes, in modo da poterli «abbinare» all’abito che avrebbe indossato.

Viste le sterminate possibilità economiche di Federico Bellezza, torinese 28enne, viene da pensare che per il figlio di un noto imprenditore titolare di una società di robotica industriale (Massimo Bellezza), non rappresenterà un grande trauma il sequestro del suo mega yacht di 32 metri, ormeggiato a Sanremo e ora sotto sigilli.

Federico Bellezza 2

Un provvedimento eseguito dai militari della Guardia di finanza di Milano, nell’ambito di un’indagine per autoriciclaggio e reati fiscali condotta dal pm Paolo Storari. L’imbarcazione, secondo quanto riferiscono le Fiamme Gialle in una nota ufficiale, era stata acquisita con somme di denaro frutto di evasione fiscale, con la complicità di alcuni fiduciari italiani ed esteri. Sulla carta lo yacht era di una società britannica, ma di fatto era riconducibile a Massimo Bellezza (già condannato per frode erariale) e al figlio Federico.

Federico Bellezza 3

Quest’ultimo, peraltro, non si priva del gusto di esibire la sua vita extralusso sulla sua pagina Instagram (seguita da oltre 38mila persone), pubblicando immagini anche a bordo dello yacht. Il giovane piemontese, insieme ad altri ragazzi privilegiati, aveva preso parte al programma tv di Rai 2, che era finito al centro di numerose polemiche proprio per l’ostentazione di questa ricchezza sfrenata.

Federico Bellezza 4