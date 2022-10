23 ott 2022 16:49

CHE "MESTIZIA" OLIMPICA - IL "CORRIERE" DA' NOTIZIA CHE LETIZIA MORATTI È STATA SCELTA COME NUOVO AD PER LE OLIMPIADI INVERNALI DI MILANO-CORTINA 2026. MA LEI SMENTISCE! - IL FAVORITO PER LA SUCCESSIONE DI VINCENZO NOVARI ERA ANDREA ABODI, CHE PERÒ È DIVENTATO MINISTRO DELLO SPORT – LA NOTA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: "SULLA NOMINA DEL NUOVO AD DELLA FONDAZIONE MILANO CORTINA NON CI SONO ANCORA DETERMINAZIONI" - BEPPE SALA FURIOSO: “NON SI PUÒ FARE UNA SCELTA COSÌ DELICATA SOLO PER RISOLVERE I PROBLEMI DEL CENTRODESTRA IN LOMBARDIA”