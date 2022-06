CHE "RAZZA" DI BESTIONE È QUESTO? - IN CAMBOGIA UNA PASTINACA DI 300 CHILI È STATA PESCATA NEL FIUME MEKONG: SECONDO GLI SCIENZIATI QUESTA SORTA DI ENORME RAZZA È IL PIÙ GRANDE PESCE D'ACQUA DOLCE MAI VISTO - PER ALCUNI ESPERTI TROVARNE ANCORA DI CERTE DIMENSIONI È "UN EPISODIO STRAORDINARIO", ESSENDO ANCHE UNA SPECIE IN VIA D'ESTINZIONE - LA SCOPERTA HA SPODESTATO IL PRECEDENTE DETENTORE DEL RECORD, UN PESCE GATTO GIGANTE DI 646 LIBBRE (293 KG) CATTURATO IN THAILANDIA NEL 2005...

Una pastinaca di 300 chili (661 libbre) è stata pescata nel fiume Mekong, in Cambogia: secondo gli scienziati, questa sorta di enorme razza, è il più grande pesce d'acqua dolce mai visto. Per alcuni esperti trovarne ancora di queste dimensioni è «un episodio straordinario», essendo anche una specie in via d'estinzione. A riportare la notizia è la Bbc.

«In 20 anni di ricerca sui pesci giganti nei fiumi e nei laghi di sei continenti, questo è il più grande pesce d'acqua dolce che abbiamo incontrato o che è stato documentato ovunque in tutto il mondo», ha affermato Zeb Hogan, un biologo che guida Wonders of the Mekong, un USAID, progetto di conservazione finanziato.

«Trovare e documentare questo pesce è straordinario e un raro segno positivo di speranza, ancor di più perché si è verificato nel Mekong, un fiume che attualmente sta affrontando molte sfide», ha aggiunto il dottor Hogan, che è anche professore all'Università del Nevada, Reno. Infatti il Mekong è ricco di biodiversità ma la pesca eccessiva, le dighe e l'inquinamento minacciano il suo fragile ecosistema. Scorre dall'altopiano tibetano attraverso Cina, Myanmar, Thailandia, Laos, Cambogia e Vietnam.

«La scoperta della pastinaca è la prova che il mondo naturale può ancora portare a nuove e straordinarie scoperte e che molte delle più grandi creature acquatiche rimangono purtroppo poco studiate», ha aggiunto il dottor Hogan.

Il progetto di conservazione collabora con l'amministrazione della pesca cambogiana per creare una rete di pescatori che avvisano i ricercatori se catturano pesci giganti o in via di estinzione.

La notte del 13 giugno, un pescatore locale sull'isola di Koh Preah ha chiamato per dire ai ricercatori di aver catturato una razza «molto grande»: si è rivelata lunga 3,98 me larga 2,2. Dopo essere stata dotata di un'etichetta acustica per tracciare il suo movimento futuro, la pastinaca è stata rilasciata nel fiume.

La pastinaca d'acqua dolce gigante è una specie in via di estinzione. È la seconda pastinaca gigante esaminata dal team da maggio: la prima pesava 181 kg. Questa scoperta ha spodestato il precedente detentore del record, un pesce gatto gigante del Mekong di 646 libbre (293 kg) catturato in Thailandia nel 2005.