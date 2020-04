CHE RAPPORTO C’È TRA L’INQUINAMENTO E IL VIRUS? – UN NUOVO STUDIO RIPORTATO DAL “GUARDIAN” METTE IN CORRELAZIONE LA MORTALITÀ DA COVID-19 ALL’ESPOSIZIONE AL DIOSSIDO D’AZOTO – IL 78% DEI DECESSI IN ITALIA, SPAGNA, FRANCIA E GERMANIA SI È VERIFICATO IN SOLE CINQUE REGIONI. GUARDA CASO SONO LE PIÙ INQUINATE…

Da “The Guardian” – pubblicato dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Alti livelli di inquinamento atmosferico possono essere "uno dei più importanti co-fattori" di mortalità da Covid-19, secondo la ricerca condotta dalla Martin Luther University Halle-Wittenberg in Germania, riporta oggi The Guardian. L'analisi mostra che dei decessi da coronavirus in 66 regioni amministrative in Italia, Spagna, Francia e Germania, il 78% si è verificato in sole cinque regioni, e queste sono le più inquinate.

La ricerca ha esaminato i livelli di biossido di azoto, un inquinante prodotto per lo più da veicoli diesel, e le condizioni meteorologiche che possono impedire all'aria sporca di disperdersi lontano da una città. Molti studi hanno collegato l'esposizione all'NO2 a danni alla salute, e in particolare alle malattie polmonari, che potrebbero rendere più probabile la morte di persone che contraggono Covid-19.

smog a milano prima e dopo il coronavirus EFFETTI DEL CORONAVIRUS: IN UN MESE CALATO LO SMOG SUL NORD ITALIA

"I risultati indicano che l'esposizione a lungo termine a questo inquinante può essere uno dei più importanti contributori alla mortalità causata dal virus Covid-19 in queste regioni e forse in tutto il mondo", ha detto Yaron Ogen, della Martin Luther University Halle. L'analisi è in grado di mostrare solo una forte correlazione, non un nesso causale. "È ora necessario esaminare se la presenza di una condizione infiammatoria iniziale è correlata alla risposta del sistema immunitario al coronavirus", ha detto Ogen.

Uno studio separato pubblicato il 7 aprile ha esaminato l'inquinamento da particelle sottili negli Stati Uniti e ha scoperto che anche piccoli aumenti dei livelli negli anni prima della pandemia erano associati a tassi di mortalità molto più elevati di Covid-19. Un altro recente studio ha osservato che gli alti tassi di mortalità osservati nel nord Italia sono correlati ai più alti livelli di inquinamento dell'aria.

La nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Science of the Total Environment, ha confrontato i livelli di NO2 di gennaio e febbraio in 66 regioni amministrative con i decessi di Covid-19 registrati fino al 19 marzo. Ogen ha anche valutato le condizioni atmosferiche per vedere dove l'inquinamento era “intrappolato”. Ha rilevato che il 78% dei 4.443 decessi si è verificato in quattro regioni del nord Italia e una intorno a Madrid in Spagna.

Queste cinque regioni avevano la peggiore combinazione di livelli di NO2 e condizioni di flusso d'aria che impedivano la dispersione dell'inquinamento atmosferico. Ogen sottolinea che la Pianura Padana in Italia e Madrid sono circondate da montagne, il che aiuta a trattenere l'inquinamento, così come la provincia di Hubei in Cina, dove è iniziata la pandemia. "Tuttavia, la mia ricerca è solo una prima indicazione che potrebbe esserci una correlazione tra il livello di inquinamento dell'aria, il movimento dell'aria e la gravità del corso delle epidemie di corona", ha detto. Il professor Jonathan Grigg, della Queen Mary University di Londra, ha detto che lo studio ha mostrato un'associazione tra i decessi di Covid-19 e i livelli di NO2.

"Questa associazione potrebbe riflettere un nesso causale tra l'esposizione all'inquinamento atmosferico e l'aumento della vulnerabilità all'infezione mortale da Covid, ma altri fattori non possono essere esclusi in questa fase. Ad esempio, lo studio non si adegua alle differenze nella distribuzione per età nelle diverse aree".

