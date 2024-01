CHE RICAVI STREAMIN-ZITI PER SPOTIFY – LA PIATTAFORMA HA 600 MILIONI DI UTENTI, DOMINA IL SETTORE, MA NON RIESCE A TRASFORMARE GLI STREAMING IN PROFITTI – PAGA ALLE ETICHETTE MUSICALI E A CHI DETIENE I DIRITTI QUASI 70 CENTESIMI PER OGNI DOLLARO GUADAGNATO DALLO STREAMING. E, DOPO AVER INVESTITO (SBAGLIANDO) UN MILIARDO NEI PODCAST, È STATA COSTRETTA A MANDARE A CASA CENTINAIA DI DIPENDENTI – ORA IL CEO DANIEL EK VUOLE PUNTARE SU…

Estratto dell’articolo di Anne Steele per www.wsj.com

Spotify ha una posizione privilegiata nel settore dello streaming audio. È la piattaforma leader, con circa 600 milioni di utenti. La sua quota di mercato del 30% è il doppio di quella del suo concorrente più grande. Spotify aggiunge milioni di nuovi abbonati al mese e pochi dei suoi utenti cancellano l’abbonamento.

La maggior parte delle aziende può solo sognare questo tipo di dominio nel settore. Eppure, nemmeno la principale società di streaming audio ha guadagnato costantemente con lo streaming audio.

Sebbene i clienti adorino la comodità dello streaming, rimane la domanda se le aziende, sia nel settore audio che video, possano tradurre questo “amore” in grandi profitti. Spotify paga alle etichette musicali e agli altri detentori dei diritti quasi 70 centesimi per ogni dollaro guadagnato dallo streaming musicale, il suo core business, analogamente ad altri servizi.

Ha perso denaro nel suo investimento di 1 miliardo di dollari nel podcasting, un business che si è rivelato meno redditizio di quanto molti si aspettassero. Il tentativo di organizzare concerti e vendere biglietti ha avuto difficoltà.

Dopo anni di rapida crescita, l’anno scorso l’azienda ha licenziato circa 2.300 dipendenti in tre cicli di tagli. Il CEO Daniel Ek ha annunciato l’ultima tornata di tagli dopo aver segnalato una forte crescita degli utenti nel terzo trimestre e il primo profitto trimestrale di Spotify dai primi tre mesi del 2022.

I dirigenti affermano che l'azienda ha fatto progressi trasformandosi da servizio di streaming musicale a società audio e che la sua recente spinta verso gli audiolibri, insieme ai podcast e allo streaming musicale, porterà profitti sostenuti nel 2024. Spotify è l'unico servizio che offre musica in streaming , podcast e ore di ascolto di audiolibri nella stessa app per $ 10,99, dicono gli investitori, rendendola distintiva dalla concorrenza.

«La disponibilità di Spotify a spendere soldi fino al punto di subire perdite è stato un fattore chiave nella sua posizione dominante sul mercato - ha affermato Tim Ingham - ed è probabile che un periodo di austerità serva per verificare se è in grado di mantenere tale vantaggio». Ingham ritiene che la società potrebbe essere un eventuale obiettivo di acquisizione da parte di aziende come Microsoft, Netflix e il colosso cinese Tencent, che attualmente possiede una quota dell’8,5%.

Ek ha detto il mese scorso che la società sta spendendo troppi soldi e ha bisogno di tornare alle sue radici più intraprendenti come startup.

Lanciato nel 2008 in Europa e nel 2011 negli Stati Uniti, Spotify ha creato una nuova proposta rispetto al crollo della vendita di cd e alla pirateria online: invece di acquistare album o brani, gli utenti potevano affittare l’accesso essenzialmente a tutta la musica del mondo con un abbonamento mensile o in cambio dell’ascolto di annunci pubblicitari.

Ha scommesso che gli ascoltatori avrebbero pagato per un'esperienza migliore alimentata da un robusto motore di ricerca. La scommessa ha funzionato, ma ha avuto un prezzo. Per garantire l’accesso ai giganteschi cataloghi delle etichette, Spotify ha optato per termini di royalty che si sarebbero rivelati una mazzata finanziaria sul lungo termine.

Altri servizi di Google, Apple e Amazon si sono uniti alla mischia e Spotify si è trovata in una corsa per attirare un numero crescente di ascoltatori di musica in streaming. Nel 2017, lo streaming musicale è diventato il principale contribuente alle entrate derivanti dalla musica registrata a livello globale.

Spotify ha speso molto quando i tassi di interesse erano bassi, subendo oscillazioni grandi e piccole. Internamente, ha piazzato tentativi sperimentali per generare un nuovo prodotto, funzionalità o entrate, che spesso funzionavano come una startup all’interno dell’azienda.

Ek ha promosso una cultura di costante sperimentazione. "Il nostro obiettivo è commettere errori più velocemente di chiunque altro", diceva allo staff.

Poco dopo essere stata quotata in borsa nel 2018, Spotify ha testato una funzionalità che consentiva agli artisti indipendenti di caricare la propria musica direttamente sul servizio come parte di uno sforzo per rendere più semplice la distribuzione della musica, in particolare per i nuovi artisti. L’offerta ha infastidito i partner che hanno ritenuto che avesse invaso i loro affari. Spotify ha chiuso il programma dopo meno di un anno.

Poi c’è stato il podcasting che ha offerto l'opportunità di possedere e concedere in licenza i contenuti. Spotify è andato all-in, spendendo oltre 1 miliardo di dollari per ingaggiare i migliori podcaster come Joe Rogan e acquisire i migliori studi di podcast.

Ma mentre Spotify diventava la principale piattaforma di podcasting e il suo business pubblicitario cresceva, la maggior parte de podcast, inclusi alcuni con celebrità di richiamo come Meghan Markle, hanno perso denaro.

Spotify ha ridimensionato il suo impegno sui podcast quest’estate, licenziando circa 200 persone e tagliando i podcast. Dopo aver fallito nella vendita dei biglietti, ora vuole punatre sugli audiolibri: per ora offre 15 ore di audiolibri gratuiti agli abbonati premium, ma è pronto a chiedere altri soldi per ulteriori ore di ascolto.

