CHE ROMPICOGLIONI I FOLLOWER DI CHIARA FERRAGNI! – LA MOGLIE DI FEDEZ VA A SANT MORTIZ, POSTA UNA FOTO MEZZA NUDA IN UN ALBERGO E I SUOI SEGUACI ROSICONI PARTONO CON GLI INSULTI: “TIPICO OUTFIT DA MONTAGNA - CI SARANNO 40 GRADI IN ALBERGO. TUTTO OK PER IL RISPARMIO ENERGETICO? – HAI 40 ANNI NON TI VERGOGNI?” – NEL FRATTEMPO LA COPPIA FEDEZ-FERRAGNI PREPARA IL SUO TRASLOCO NEL MEGA APPARTAMENTO NEL QUARTIERE CITYLIFE DI MILANO

chiara ferragni 2

Un outfit insolito ha scatenato il putiferio. È finita di nuovo mirino degli haters Chiara Ferragni per i vestiti succinti e luccicanti che ha scelto di indossare mente è in vacanza a St Moritz con tutta la famiglia. Top corto, pancia scoperta minigonna e tacchi. Sexy e provocante, questo è certo, ma cosa ne pensano i followers? Basta leggere i commenti per capirlo. «Ma non ha freddo? È sempre nuda» si legge e ancora: «Tipico outfit da alta montagna» scrive un altro utente ironicamente. «Tipico abbigliamento da stmoritz», «Insegnami a non avere freddo», «Non capisco come fa a non avere e non prendere freddo».

Pioggia di critiche per l'influencer che spesso viene attaccata dai followers per scelte poco condivise. Non è la prima volta, infatti, che la moglie di Fedez riceve critiche su critiche per scelte poco condivise. Ma lei, imperterrita, continua per la sua strada, incurante degli haters.

chiara ferragni 1

Continua il trasloco dei Ferragnez che a breve varcheranno la soglia della loro nuova casa. Chiara e Federico rimarranno sempre nel quartiere CityLife: il cambio casa è stato necessario, hanno sempre detto, solo per questioni di spazio dato che nel frattempo la famiglia si è allargata. La casa sorgerà all'interno delle nuove Residenze Libeskind 2 e la vista sullo skyline di Milano (anche se non è come quello di NY) è da brivido.

La casa occupa una delle penthouse del complesso residenziale di lusso circondato da giardini, palestra e piscina, che sta prendendo vita proprio di fronte alle Tre Torri. La luce non manca nella nuova abitazione che è completamente circondata da finestroni, gli infissi sono stati installati, gli impianti finiti. Il trasloco è previsto per il 2023. Sugli interior designer che seguono il progetto non ci sono dubbi: gli architetti sono Filippo Fiora e Federico Sigali di 131design, gli stessi che hanno firmato l'appartamento di Veronica Ferraro.

