CHE T’OPOSSUM! – LE IMMAGINI CHOC DI UN RAGNO GIGANTE CHE SI È PAPPATO UN OPOSSUM IN UNA CASA IN TASMANIA – LA SCENA È STATA IMMORTALATA DA UNA COPPIA DI TURISTI NELLA STANZA DOVE STAVANO ALLOGGIANDO – QUELLO CHE SI VEDE NELLE FOTO È UN RAGNO CACCIATORE, UNA SPECIE CHE VIVE IN AUSTRALIA E CHE DI SOLITO NON ATTACCA L’UOMO, MA… – VIDEO + FOTOGALLERY: RAGNI CHE MANGIANO COSE

TASMANIA - RAGNO GIGANTE MANGIA UN OPOSSUM

VIDEO CHOC: UNA TARANTOLA GIGANTE ATTACCA UN OPOSSUM, LO TRASCINA NELLA FORESTA E LO DIVORA (4 MARZO 2019)

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/che-rsquo-opossum-ndash-video-choc-tarantola-gigante-attacca-197255.htm

RAGNO MANGIA OPOSSUM IN TASMANIA

Da www.ilgazzettino.it

TASMANIA - RAGNO GIGANTE MANGIA UN OPOSSUM 1

Un ragno gigante che mangia un opossum. Questa è la chiave delle ricerche di mezzo mondo 2.0 su Google. tutto vero. E' successo in Tasmania, dove signor Adam ha fotograto l'evento. Sua moglie Justine Latton ha raccontato che, mentre erano in viaggio verso Mount Field durante il fine settimana, hanno visto un ragno gigante tenere sollevato un opossum dopo averlo ucciso: «E' successo qualche settimana fa. Da queste parti gli opossum sono parecchi e, nella stanza dove ci trovavamo, un grosso ragno si è accorto della povera bestiolina. Lo ha attaccato per poi portarselo via. Questo tipo di ragni caccia anche lucertole o rane ma mammiferi di questo tipo non fanno parte, di solito della sua dieta»

tarantola mangia opossum

Il ragno gigante stava mangiando il mammifero, così i due hanno temuto per la loro stessa vita, considerando quello che avrebbe potuto fare l'animale. Si tratta di un ragno cacciatore, una specie che vive in Australia, molto grande, ma non così aggressivo come si crede. Morde l'uomo solo se provocato e in genere il morso dopo un paio di giorni di gonfiore e arrossamento, guarisce.

tarantola mangia opossum 2

La coppia ha immortalato la scena e l'ha poi condivisa sui social dove è diventata ben presto virale. Molti si sono spaventati per le dimensioni dell'aracnide.