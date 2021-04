CHE SCHIANTO! – SPAVENTOSO INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, A ROMA, DOVE UN’AMBULANZA, CHE TRASPORTAVA UN BAMBINO IN OSPEDALE, HA CENTRATO IN PIENO UNA MACCHINA E SI È RIBALTATA – QUATTRO I FERITI: TRE SONO STATI PORTATI IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO…

Luca Monaco per "www.repubblica.it"

Incidente fra un'ambulanza e una Ford Fiesta, in via Cristoforo Colombo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 11,45 all'altezza di via dei Georgofili (ex Fiera di Roma). A quanto ricostruito dalla polizia locale, l'ambulanza stava procedendo a sirene spiegate quando ha colpito l'altro veicolo. Il mezzo di soccorso si è cappottato sulla corsia centrale mentre l'auto è finita sul marciapiede della laterale. Quattro i feriti.

L'ambulanza coinvolta nell'incidente è privata (non Ares 118) ed era impegnata nel trasferimento di un bambino all'ospedale Bambino Gesù per la somministrazione di terapia.

Giunti sul posto, gli operatori del 118 hanno trasportato il bambino e la mamma al Bambino Gesù. In codice rosso per dinamica sono state invece soccorse altre tre persone: il conducente dell'auto e i due sanitari che si trovavano a bordo dell'ambulanza. I tre sono stati trasferiti agli ospedali San camillo, Sant'Eugenio e San Giovanni. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Tintoretto per i rilievi e viabilità.

Chiusa al traffico la carreggiata laterale di via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra via Accademia degli Agiati e via dei Georgofili. Restringimento al transito veicolare nella corsia centrale.