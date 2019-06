APPLE PUÒ FARE A MENO DELLA CINA? – CUPERTINO HA UN PIANO PER SPOSTARE LA PRODUZIONE FUORI DAI CONFINI CINESI – IL PARTNER TAIWANESE "FOXCONN" HA FATTO SAPERE DI ESSERE IN GRADO DI FABBRICARE GLI IPHONE IN TERRITORI DIVERSI (L’INDIA?) – TAIPEI SPINGE, PERCHÉ VUOLE COMPLICARE I RAPPORTI TRA WASHINGTON E PECHINO, E TRUMP FA PRESSING PER ISOLARE LA CINA – IL RISCHIO DI UN AUMENTO DEI PREZZI DEI PRODOTTI APPLE (CHE GIÀ COSÌ COSTANO UNA FORTUNA...)