CHE SCHIANTO! A TEHERAN UN AEREO UCRAINO PRECIPITA DOPO IL DECOLLO CON PIÙ DI 170 PERSONE A BORDO: NESSUN SUPERSTITE – L’INCIDENTE POTREBBE ESSERE STATO CAUSATO DA "PROBLEMI TECNICI" ED È AVVENUTO POCHE ORE DOPO CHE L’IRAN HA LANCIATO L’ATTACCO MISSILISTICO CONTRO LE DUE BASI USA IN IRAQ - VIDEO

Emily Capozucca per Corriere.it

AEREO UCRAINO PRECIPITA A TEHERAN 3

Un Boeing 737 della Ukraine Airlines diretto a Kiev è precipitato subito dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Teheran Imam Khomeini, con più di 170 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio: nessun superstite. Lo riferisce la tv di stato iraniana. Lo schianto è avvenuto vicino all’aeroporto nella capitale, Teheran e potrebbe essere stato causato da «problemi tecnici», come riferito da l portavoce dell'autorità aeroportuali all'agenzia iraniana Fars.

Un portavoce dell’aviazione civile ha affermato che una squadra investigativa era sul luogo dello schianto nella periferia sud-occidentale di Teheran. L’incidente è avvenuto poche ore dopo che l’Iran ha lanciato l’attacco missilistico contro le due basi in Iraq che ospitavano le forze statunitensi in rappresaglia per l’uccisione del Guardiano rivoluzionario, il generale Qassem Soleimani.

AEREO UCRAINO PRECIPITA A TEHERAN 99 AEREO UCRAINO PRECIPITA A TEHERAN 10 AEREO UCRAINO PRECIPITA A TEHERAN 6 AEREO UCRAINO PRECIPITA A TEHERAN 9

precipita aereo ucraino appena decollato da teheran