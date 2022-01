23 gen 2022 19:05

CHE SCOPERTA, MILANO È LA CITTÀ DOVE LA VITA COSTA DI PIÙ - SECONDO I NUMERI DEL CODACONS, SOTTO LA MADONNINA PER MANGIARE BISOGNA SPENDERE IN MEDIA IL 47% IN PIÙ RISPETTO A NAPOLI, DOVE PERÒ C’È LA TARIFFA DEI RIFIUTI PIÙ ALTA D'ITALIA (507,96 EURO), IL 148% IN PIÙ RISPETTO A TRENTO - A PALERMO CI SONO I DENTISTI PIÙ CONVENIENTI...