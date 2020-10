CHE SEGA! – IL 'NEW YORKER' E LA CNN HANNO SOSPESO JEFFREY TOOBIN, SCRITTORE E ANALISTA, CHE SI È MASTURBATO IN DIRETTA ZOOM CON GIORNALISTI ED ESPERTI: CONVINTO DI AVER CHIUSO LA VIDEOCAMERA, SI È TIRATO FUORI IL PISELLO E, QUANDO HA FINITO, HA CONTINUATO LA VIDEO CALL COME SE NULLA FOSSE. “CREDEVO CHE...'' – I MEME E IL GIOCO LANCIATO SU TWITTER: RIMPIAZZARE LE DIDASCALIE DELLE CELEBRI VIGNETTE DEL SETTIMANALE CON LA "CAPTION" "JEFFREY HA TIRATO FUORI IL CAZZO SU ZOOM"

the new game is to replace every new yorker cartoon caption with "Jeffrey Toobin took his dick out on a Zoom call." pic.twitter.com/NkuxsTJtxs — Ryan 'Follow @SecretBase' Simmons (@rysimmons) October 19, 2020

Raffaella Scuderi per "www.repubblica.it"

Finora erano docce, lanci di gatti, look in mutande o imprecazioni. Questa volta la gaffe si è fatta pesante. Lo scrittore del settimanale più prestigioso del mondo, anche analista legale della Cnn, Jeffrey Toobin, si sarebbe masturbato in diretta Zoom in presenza di diversi colleghi.

Lo ha fatto convinto che nessuno lo vedesse, ha replicato a sua discolpa: "Credevo di non essere visibile. Pensavo che nessuno potesse vedermi. Pensavo di aver silenziato il video". Intanto il New Yorker, per cui lavora da 25 anni, lo ha sospeso. E dalla Cnn ha preso un periodo di aspettativa.

La videoconferenza, racconta il magazine Vice che per primo ha dato la notizia, era una simulazione delle elezioni presidenziali, alla presenza delle grandi firme del New Yorker e di alcuni cronisti della radio di New York, Wync. Le cose sarebbero andate così, stando a quanto raccontato a Vice da due persone presenti al meeting, sotto forma di anonimato.

Quando le due parti che recitavano i democratici e i repubblicani si sono ritirate rispettivamente nelle loro breakout room (sale gruppo digitali), Toobin sembrava essersi collegato a una seconda chiamata. Ed è stato in quel momento che lo hanno visto toccarsi il pene e masturbarsi. Rientrati dalle breakout room, è rientrato anche lui come niente fosse, non consapevole di aver lasciato tutto acceso.

"Jeffrey Toobin è stato sospeso in attesa di ulteriori verifiche su quanto accaduto", ha detto la portavoce del New Yorker Natalie Raab. Il direttore, David Remnick, ha mandato una mail a tutti i suoi dipendenti: "Cari tutti, come avrete letto, uno dei nostri scrittori Jeff Toobin è stato sospeso dopo un incidente su Zoom la scorsa settimana. Vi prego di prendere queste questioni molto seriamente".

Toobin si è occupato per la Cnn di molti casi di alto profilo, fornendo analisi legali: il processo O.J. Simpson (che ha twittato entusiasta dell'incidente), le molestie su minori di Michael Jackson nel 2005 e l'indagine del procuratore Kenneth Starr sul presidente Bill Clinton.

Nel 2000 ha ricevuto un Emmy Award per la sua copertura della storia di venti anni fa sulla custodia del bimbo cubano Elián González. Il suo ultimo libro: "True crimes and misdemeanors", racconta tutte le tappe del Russiagate, analizzando come sia possibile che il presidente Trump riesca a farsi rieleggere una seconda volta.

