A CHE SERVE LA STORIA? A RIPETERSI – LO SA BENE LA REGINA ELISABETTA CHE, DOPO L’ANNUNCIO DELLA “MEGEXIT”, VEDE ALEGGIARE SU BUCKINGHAM PALACE IL FANTASMA DI WALLIS SIMPSON, LA DONNA CHE FECE PERDERE LA TESTA A EDOARDO VII AL PUNTO DI FARGLI DECIDERE DI SFANCULARE IL TRONO – OGGI C’È UN’ALTRA AMERICANA A CAMBIARE LE SORTI DELLA CORONA: MEGHAN MARKLE “L’ARRIVISTA” CAPACE DI RIGIRARSI COME UN CALZINO L’INNAMORATISSIMO E INSTABILE MARITINO CHE… - VIDEO

1 - E ORA IL FANTASMA DI WALLIS SIMPSON AGITA ELISABETTA

Enrico Franceschini per “la Repubblica”

regina elisabetta ii

È la cosa peggiore che poteva capitarle. O è la migliore?

Il colpo di scena di Harry e Meghan che si "ritirano" dalla famiglia reale spiazza la regina Elisabetta, aprendo un nuovo annus horribilis, dopo quello scorso già funestato dallo scandalo di pedofilia del principe Andrea.

Ma i royal watchers, i biografi dei Windsor, considerano anche un' altra ipotesi: che la "fuga in Nord America" della coppia spinga la royal family verso una necessaria modernità da ventunesimo secolo.

meghan markle e wallis simpson

Il consorte Filippo si è già tirato fuori per ragioni di età. Il terzogenito Andrea è diventato invisibile per non rischiare di finire in tribunale come testimone, o co-imputato, degli abusi su minorenni da parte del defunto miliardario Jeffrey Epstein. Con l' autoesilio o l' emigrazione di Harry, Meghan e del piccolo Archie, la royal family si riduce ulteriormente di numero e di ambizioni, in vista del passaggio della corona dalla 94enne Elisabetta II a Carlo, che avverrà inevitabilmente nel corso del decennio appena cominciato.

edoardo viii e wallis simpson

Spiegare tutto questo a Sua Maestà, tuttavia, non sarà facile per i grandi ciambellani di corte. Il finale del regno più lungo nella storia britannica si prevedeva già irto di ostacoli, come la possibile secessione di due regioni su quattro, Scozia e Irlanda del Nord, a causa della Brexit. Adesso di problemi se ne profilano molti altri all' orizzonte.

Il «diverso approccio» desiderato da Harry e Meghan crea «questioni complicate», ammette un comunicato di Buckingham Palace. Chi pagherà la scorta per il principe, pur sempre il sesto in linea per il trono, e la sua famiglia, quando vive lontano dalla Gran Bretagna, presumibilmente in Canada?

meghan markle harry regina 1

Come verrà giustificata la spesa di 2 milioni e mezzo di sterline, spese per il restauro di Frogmore Cottage, la residenza di Harry nel territorio del castello di Windsor, pagati con soldi dei contribuenti? Se Harry e Meghan passeranno almeno parte dell' anno in Inghilterra, che figura ci faranno a lasciare una scia di impronte inquinanti con gli aerei su cui attraverseranno in continuazione l' Atlantico?

harry e meghan markle 8

Ma lo spettro più inquietante, per la regina, è quello di Edoardo VIII, il re che abdicò cedendo lo scettro a Giorgio, il padre di Elisabetta, anche lui per amore di una nordamericana, Wallis Simpson, diventato con il passare del tempo sempre più imbarazzante, con le rivelazioni delle sue simpatie per Hitler e i suoi vizi da playboy. Harry e Meghan le forniranno nei suoi ultimi anni di vita un deja vu dei traumi vissuti da giovane?

Sì, "it' s complicated", è complicato - come si definisce sui social chi ha una relazione difficile da definire: sembra questo il rapporto a cui è destinato Sua Maestà con il nipote ex-prediletto, quello insieme al quale prendeva in giro Obama in un video trasmesso pochi anni or sono, l' Harry a cui perdonava tutto.

meghan markle harry regina 2

Ed è come se un altro fantasma fosse ritornato a turbare Elisabetta: quello di Diana, reincarnata nel figlio che a sua volta ora vede la mamma nei tormenti della propria moglie.

wallis simpson 2

Naturalmente, c' è anche chi ironizza su questo ennesimo dramma di "The Crown", twittando l' hashtag #Meghan2024, per immaginare lei candidata alla Casa Bianca fra quattro anni, magari contro Ivanka Trump. Ma lei, la regina, cosa penserà in queste ore? Forse dovrebbe consolarsi con il sempre attuale incipit di Tolstoj: ogni famiglia infelice è infelice a modo proprio. Inclusa quella reale.

2 - VIA ALLA "MEGEXIT" L'AMERICANA HA CAMBIATO LA STORIA DEL PRINCIPE

Laura Laurenzi per “la Repubblica”

harry e meghan markle 9

Sono proprio i personaggi irregolari quelli che fanno la storia della monarchia, e non è ancora chiaro se il passo indietro di Harry e Meghan, gesto senza precedenti nella storia del casato, sia il colpo di piccone definitivo che mina alle fondamenta the firm , o non si riveli piuttosto una trovata pubblicitaria, un trucco per fare ulteriormente lievitare i dieci e più milioni di followers che affollano la pagina instagram della coppia.

Harry non sarebbe neanche l' ombra di quello che è oggi - non si sarebbe messo alle spalle le feste mascherate con la svastica sul braccio, le notti bianche scapestrate a Las Vegas, i flirt multipli e inconcludenti con le Cressida, le Chelsy, le Cherie - se non avesse incontrato sulla sua strada l' attice afroamericana Meghan Markle. È lei l' eminenza grigia.

edoardo viii e wallis simpson 8

È lei che guida, sceglie, indirizza, comanda. Una coppia che inizialmente era apparsa azzardata, ma che si sta rivelando una squadra pubblicitariamente formidabile, una cornucopia di investimenti, non è un caso che i due abbiano depositato il marchio "Sussex Royal".

Lui sembra innamoratissimo, lei più incline al calcolo, tanto che negli Usa la chiamano Princess Pushy, cioè sgomitante, rampante, insomma: una che spinge.

Fino a portarlo dentro un' altra storia: la Megexit, cioè l' uscita dai reali, un addio storico come la Brexit.

harry e meghan markle 31

Lui si è messo in riga, lei ha alle spalle una famiglia così disastrata (vedi il fratellastro finito in galera per aver minacciato la fidanzata con una pistola) da cercare calore nel più gelido dei consessi familiari, cioè casa Windsor, un frigorifero. Ma ora non più.

edoardo viii e wallis simpson 7

Lui intervista l' ex presidente Obama e gli rivolge la domanda epocale: boxer o slip? Lei rinuncia alla carriera di attrice e, forse, a una parte di Bond girl nell' ultimo 007, per diventare una celebrity in mondovisione nella lotta per i diritti civili, una violatrice di protocolli, una influencer planetaria, una che ha velocemente assimilato l' accento british-posh.

edoardo viii e wallis simpson 6

Personaggio dirompente quello di Meghan, senz' altro dominante nella coppia: per lei il giovane Harry si butterebbe nel fuoco, come ha già dimostrato più volte, in particolare quando ha diffidato la stampa colpevole di scrivere notizie non vere sul suo conto. Un attacco concentrico ai tabloid, fu quello del secondogenito di Carlo, ai giornali e a chiunque si fosse preso la libertà di gettare fango e seppellire sotto le calunnie ieri sua madre, oggi sua moglie.

harry e meghan markle 30

Harry deve a Meghan il suo coming out sulla depressione che lo ha tormentato per anni. Contravvenendo all' educazione ricevuta a corte, ispirata al motto di Disraeli Never complain, never explain, non ti lamentare, non dare spiegazioni, in varie interviste a cuore aperto ha raccontato in quale inferno era piombato all' indomani della tragica morte della madre.

edoardo viii e wallis simpson 5

Parlò di disagio mentale e della sua totale impossibilità di elaborare un lutto tanto immenso, raccontò - e non fu certo facile farlo - di avere tentato per anni di ignorare le emozioni, reprimerle, negarle. In preda al male oscuro e incapace di uscirne, il più informale e il più spontaneo della famiglia Windsor, rimasto orfano a dodici anni, si rivelò non solo il più vulnerabile ma anche il "più umano" dei Windsor. E lo è tuttora, amatissimo dalla gente comune. Harry tanto legato a Diana, così popolare e così lontana dalle form alità dei reali.

edoardo viii e wallis simpson 4

D' altra parte la prima a parlare in pubblico delle sue emozioni era stata proprio sua madre nella celebre intervista alla Bbc che le costò il divorzio, un' intervista in cui parlò diffusamente di tradimenti coniugali e di "matrimoni troppo affollati".

edoardo viii e wallis simpson 3

Uno scivolone ritenuto imperdonabile dalla regina, così come imperdonabile era stato giudicato nel lontano 1936 il motivo per cui lo zio di Elisabetta Edoardo VIII aveva rinunciato alla corona: voler sposare la bi-divorziata Wallis Simpson.

Uno scandalo planetario fu la sua abdicazione, una crisi istituzionale che lo vide colpevole di avere anteposto i propri sentimenti privati agli interessi della nazione, o meglio dell' Impero (le collusioni con il nazismo sarebbero emerse solo anni dopo).

harry e meghan markle 29 meghan e harry 5 edoardo viii e wallis simpson 2 edoardo viii e wallis simpson 1 wallis simpson e edoardo viii wallis simpson duchessa di windsor wallis simpson wallis simpson e edoardo viii wallis simpson e edoardo viii wallis simpson e edoardo viii wallis simpson wallis simpson e edoardo viii 5 wallis simpson e edoardo viii 2 wallis simpson e edoardo viii 3 wallis simpson e edoardo viii 4 wallis simpson e edoardo viii wallis simpson edoardo viii e wallis simpson 9 wallis simpson 1 cosi muore una duchessa wallis simpson con i suoi carlini e il duca di windsor principe edoardo e wallis simpson wallis simpson da giovane wallis simpsone e edoardo viii edoardo viii e wallis simpson 10 harry e meghan markle 1 harry e meghan harry meghan e archie meghan e harry meghan markle 2 meghan markle 1 harry e meghan markle 10 harry e meghan markle 11 harry e meghan markle 12 harry e meghan markle 15 harry e meghan markle 13 harry e meghan markle 14 harry e meghan markle 16 harry e meghan markle 17 harry e meghan markle 18 harry e meghan markle 19 harry e meghan markle 20 harry e meghan markle 2 harry e meghan markle 21 harry e meghan markle 22 harry e meghan markle 25 harry e meghan markle 23 harry e meghan markle 24 harry e meghan markle 27 harry e meghan markle 26 harry e meghan markle 28 harry e meghan markle 4