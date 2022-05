CHE SI SARANNO DETTI ELON MUSK E KIM KARDASHIAN AI MET GALA? - I DUE MILIARDARI SONO STATI AVVISTATI PARLARE INTENSAMENTE, FORSE DI TWITTER: LUI HA APPENA ACQUISTATO LA PIATTAFORMA PER 44 MILIARDI, LEI E' UNA DELLE STAR PIU' INFLUENTI SUI SOCIAL... - FOTO E VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Kim Kardashian ed Elon Musk

Al Met Gala di lunedì Kim Kardashian e il suo ragazzo Pete Davidson hanno colto l'occasione per incontrare il miliardario Elon Musk. La coppia è stata vista chiacchierare con il fondatore di Tesla e il fidanzato di sua madre Kris Jenner, Corey Gamble, dopo aver camminato sul tappeto rosso all'evento a Manhattan.

Kim, che sulla passerella ha indossato l’iconico vestito con cui Marilyn Monroe augurò tanti auguri a Kennedy nel 1962, una volta al Gala ha indossato una replica dell’abito per evitare che si rovinasse (vale 4,8 milioni di dollari).

Kim Kardashian ed Elon Musk 2

Kim avrà avuto di cui discutere con il neo proprietario di Twitter, considerata che la star ha 72,2 milioni di follower sul social ed è considerata la quarta più persona influente ad utilizzare la piattaforma.

Il suo è il dodicesimo account più seguito su Twitter - cinque posti dietro a Musk che ne ha 90,3 milioni - mentre l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è al primo posto con una sorprendente cifra di 130,1 milioni.

L'abito scintillante di perline di Kim è stato disegnato da Jean Louis ed è stato esposto al Ripley's Believe It or Not! Museum di Orlando, in Florida, dopo che la star lo ha acquistato da Julien's Auction per 4,81 milioni di dollari. Ma l‘abito indossata all'interno del gala dell'evento era una copia perfetta dell'originale e non tradiva la sua provenienza più moderna.

Post di Elon Musk e Kanye West

Musk è un grande amico dell’ex di Kardashian, Kanye West, e a gennaio ha posato insieme all’amico in una foto che è poi diventata virale, mesi dopo che il matrimonio di West con Kim era naufragato tra tweet tossici, litigi pubblici e nuove storie d'amore. Il fondatore di Tesla ha reso omaggio a Kanye indossando un paio di sneakers Yeezy 500 High Slate della linea Adidas Yeezy di West mentre posavano insieme per la foto.

Nel 2015 Musk, scrivendo per Time 100, aveva elogiato West. «La fiducia di Kanye in sé stesso e la sua incredibile tenacia lo hanno portato dov’è oggi. E ha combattuto per il suo posto nel pantheon culturale per uno scopo». E ancora: «Il tizio non crede nella falsa modestia, e non dovrebbe».

Elon Musk

Lunedì Musk ha detto che vuole espandere la portata di Twitter oltre l'attuale "nicchia" fino a quando la maggior parte degli americani non utilizzerà la piattaforma dei social media.

Kylie Jenner e la madre Kim Kardashian e Gwen Stefani Kim Kardashian con il vestito di Marilyn 2 Kim Kardashian 2 Kim Kardashian