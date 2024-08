CHE SORPRESA: L’ATTENTATORE CHE A SOLINGEN, IN GERMANIA, HA UCCISO TRE PERSONE A COLTELLATE, HA URLATO “ALLAHU AKBAR” – IL KILLER HA MIRATO ALLA GOLA DELLE SUE VITTIME, CHE STAVANO FESTEGGIANDO I 650 ANNI DI FONDAZIONE DELL ACITTÀ – SECONDO UN TESTIMONE, IL SOSPETTATO “ERA UN FREQUENTATORE DELLA MOSCHEA LOCALE” – L’UOMO NON È STATO ANCORA TROVATO: DEGLI OTTO FERITI, CINQUE SONO GRAVI…

1. GERMANIA: MEDIA, ACCOLTELLATORE SOLINGEN HA URLATO 'ALLAHU AKBAR'

ATTENTATO A SOLINGEN IN GERMANIA

(Adnkronos) - L'aggressore di Solingen, che ha accoltellato a morte almeno tre persone, avrebbe urlato "Allahu Akbar" mentre mirava alla gola dei presenti durante i festeggiamenti per i 650 anni di fondazione della città. Lo scrive il giornale tedesco Welt am Sonntag citando un rapporto di polizia di cui è venuto a conoscenza. ''Un testimone rimasto ferito ha affermato di conoscere lo sospettato di Solingen e che era anche un frequentatore di una moschea locale.

Un testimone ha riferito che il sospettato ha gridato "Allahu Akbar" durante le sue azioni", scrive Welt am Sonntag. Al momento la polizia ha reso noto di non escludere il movente terroristico, ma ha anche invitato a non fare speculazioni affermando di non conoscere le motivazioni dietro l'aggressione.

attentato a solingen in germania

2. A SOLINGEN IPOTESI "TERRORISMO", CACCIA ALL'UOMO

(AGI) - E' ancora caccia all'uomo in Germania dopo quasi 24 ore dall'aggressione con coltello a una festa cittadina a Solingen, nell'Ovest del Paese, in cui sono state uccise tre persone e altre otto ferite. La polizia non ha ancora identificato il responsabile del crimine, mentre le indagini "non escludono" la pista del terrorismo. L'uomo con il coltello e' entrato in azione ieri sera, mentre migliaia di persone si erano radunate per la prima notte del "Festival della diversita'", parte di una serie di eventi per celebrare il 650 anniversario di Solingen.

il giorno dopo l attentato a solingen in germania

La polizia ha annunciato di aver arrestato un adolescente coinvolto nell'accaduto: si tratta di un quindicenne che potrebbe essere stato in contatto con l'aggressore. "L'autore (dell'attacco) non e' stato ancora identificato", ha fatto sapere Markus Caspers, pubblico ministero di Duesseldorf, a Ovest di Solingen. "Il sospetto iniziale di un movente terroristico non puo' essere escluso", ha aggiunto Caspers.

Le tre vittime sono due uomini di 56 e 67 anni e una donna di 56 anni, hanno fatto sapere le autorita'. "Le vittime erano completamente sconosciute e non siamo a conoscenza di legami tra loro, quindi in base a cio' concludiamo che potrebbe trattarsi di un atto terroristico", ha dichiarato Caspers, sottolineando che "al momento non e' evidente nessun altro movente". Quattro dei feriti versano in condizioni gravi.

il giorno dopo l attentato a solingen in germania 4

"Dopo aver analizzato le prime immagini, stiamo partendo dal principio che si e' trattato di un attacco mirato al collo", ha detto il capo della polizia Thorsten Fleiss alla conferenza stampa. La ministra dell'Interno, Nancy Faeser, ha affermato che le "forze di sicurezza tedesche stanno facendo tutto il possibile per catturare l'autore" di questo "atto orribile", mentre il cancelliere Olaf Scholz ha auspicato che venga "catturato rapidamente e punito". Migliaia di persone, ieri, erano radunate davanti al palco a Solingen per la prima delle tre sere del festival, quando e' iniziata l'aggressione. "Dal nulla, un uomo armato di coltello ha accoltellato delle persone a caso e le ha uccise", ha riferito il ministro regionale dell'Interno, Herbert Reul.

attentato a solingen 4

La Germania ha assistito a una serie di attacchi con coltello negli ultimi 12 mesi, con il governo che ha promesso di reprimere i crimini commessi con questo tipo di arma. Un agente di polizia e' stato ucciso e cinque persone sono rimaste ferite in un attacco simile durante una manifestazione di estrema destra nella citta' di Mannheim a maggio. Tim-Oliver Kurzbach, sindaco di Solingen - citta' di circa 150.000 abitanti, situata tra Duesseldorf e Colonia - ha detto che l'intera citta' e' "sotto shock". "Volevamo tutti festeggiare insieme l'anniversario della nostra citta' e ora dobbiamo piangere i morti e i feriti"

