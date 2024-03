DAGOREPORT – IL DILEMMA DELLA MELONA: DOPO L’UMILIAZIONE ABRUZZESE, CHE CE FAMO CON 'STO SALVINI? JE DAMO 'NA SPALLATA? - "IO SO' GIORGIA" SAREBBE PER LIQUIDARE IL ROMPICOJONI LEGHISTA UNA VOLTA PER TUTTE, MA LA SUA “FIAMMA TRAGICA” NICCHIA E PUNTA SUL LOGORAMENTO INTERNO, ATTIRANDO E FAVORENDO I FEDELISSIMI DEL CAPITONE – NOMINE: LA DUCETTA VUOLE RINVIARLE A DOPO LE EUROPEE, SALVINI HA FRETTA E GIORGETTI TENTENNA – ANCHE IN EUROPA LA MELONA HA UN PROBLEMA DI ALLEANZE: ORBAN E ZEMMOUR SONO LA ZAVORRA PIÙ INGOMBRANTE PER I SUOI SOGNI DI GLORIA IN UE. CHE FARE? RESTARE CON 'STI FASCISTONI È UN SUICIDIO MA SFANCULARLI VUOL DIRE PERDERE LA FACCIA...…