Lui è un artista nella bufera per le accuse di stalking nei confronti della ex compagna e. Lei è una pierre e lobbista romana, esperta di intrighi vaticani e in passato finita in più di una tempesta sotto il cielo di San Pietro. Marco Castoldi (51 anni), in arte Morgan, e Francesca Immacolata Chaouqui (42) si sono messi insieme in una società che si chiama Morgandoc.

Capitale e gestione

Uno è azionista unico, l’altra amministratore unico, entrata nel settembre scorso per curare la gestione degli affari legati all’attività artistica e musicale. Affari ad oggi mai decollati. I brand e le aziende con cui c’erano contatti prima di X Factor si sono defilati dopo l’esclusione di Morgan lo scorso autunno.

E in questi giorni, dopo che dal processo in corso per maltrattamenti e stalking sono emersi, tra l’altro, messaggi intimidatori e minacce di revenge porn nei confronti dell’ex fidanzata Angelica Schiatti, Rai e Warner hanno chiuso con Morgan. E il suo tour estivo è di fatto saltato.

Il sovraindebitamento

Morgandoc, creata nel febbraio 2023, è l’unica società “viva” di Marco Castoldi ma lui ha versato solo un quarto del capitale di 10mila euro. […] è, personalmente, sotto la linea di galleggiamento dei debiti al punto da aver attivato la procedura di sovraindebitamento con il controllo del tribunale.

Sgarbi il tramite

«Sono entrata a settembre da professionista - dice Chaouqui al telefono - per dare una mano a Morgan con l’obiettivo di razionalizzare le sue attività di comunicazione e artistiche». I due sono diventati amici dopo essersi conosciuti lo scorso anno tramite Vittorio Sgarbi […] Morgan […] ha fatto terra bruciata e la società, appena nata, potrebbe chiudere presto.

