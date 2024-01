CHE STRANI GLI INGLESI: IERI SPRECAVANO LACRIME PER LADY DIANA E OGGI SONO IN ANSIA PER KATE MIDDLETON – LE DUE DONNE SONO SEMPRE STATE ALL’OPPOSTO: DA UNA PARTE LADY D COSÌ FRAGILE E TORMENTATA – DALL’ALTRA LA MOGLIE DI WILLIAM, CAPACE DI SUPERARE OGNI CRITICA PUR DI ARRIVARE SUL TRONO: LE HANNO DATO DELLA GELIDA, DELLA “PLEBEA ARRIVISTA” E ANCHE DELLA CATTIVA PER FAR FATTO PIANGERE MEGHAN MARKLE. MA LEI SE N’È SEMPRE FOTTUTA E HA TIRATO DRITTO, RIUSCENDO A DIVENTARE L’ANCORA DI SALVEZZA DELLA MONARCHIA…

Estratto dell’articolo di Enrico Franceschini per “la Repubblica”

Qualche tabloid l’aveva accusata di essere la duchessa cattiva che fece piangere Meghan nel giorno delle nozze con Harry, per una sciocchezza come i vestitini delle damigelle d’onore. Il serial The Crown l’ha descritta nell’ultima stagione televisiva come la plebea furbetta che, sospinta dalla madre arrivista, riesce a farsi notare dal principe azzurro e a sposarselo: garantendosi un futuro da regina e partorendogli un erede più due “ruote di scorta”, come si dice nel gergo reale.

E un po’ tutti i giornali del pianeta l’hanno raccontata come la principessa perfetta: mai una parola o un gesto fuori posto, moglie e madre esemplare, capace di conquistare chiunque, dalla regina Elisabetta al suocero e attuale sovrano Carlo, così come di giocare a tennis con il re delle racchette, King Roger Federer, guadagnando complimenti pure da lui. E invece ora, a 42 anni, il destino riserva una parte diversa a Catherine Middleton, universalmente chiamata Kate: quella di principessa malata, operata, convalescente, costretta a restare due settimane in ospedale e tre mesi a riposo a casa.

Non si sa quale sia il disturbo che ha richiesto un intervento all’addome, ma deve essere abbastanza grave se i tempi post-operatori sono così lunghi. Qualcuno ipotizza perfino che la coincidenza fra i due annunci, l’operazione già avvenuta di Kate e quella in programma la settimana prossima per una “correzione” dell’ingrossamento benigno della prostata di Carlo, non sia casuale, ma avesse da parte di Buckingham Palace lo scopo di distrarre l’opinione pubblica dal problema sanitario più serio: forse quello che ha colpito la principessa.

[…] l’emozione maggiore […] sembra essere rivolta più a Kate che a Carlo. Un po’ per il mistero sulla sua condizione, una privacy voluta da lei, dicono i portavoce di palazzo, per proteggere i propri bambini, magari per non spaventarli, mentre il re ha preferito rivelare il motivo dell’imminente ricovero (non era obbligato a farlo) con l’obiettivo di sensibilizzare gli uomini a fare regolari controlli alla prostata, organo che duole per molti, a una certa età. E poi il regno, i fan della famiglia reale, qui e dovunque, palpitano per la principessa del Galles (questo il suo titolo da quando William è il diretto erede al trono) perché è lei la vera star della monarchia britannica, la stella offuscata soltanto, per un breve periodo, dalla rivalità con Meghan.

Con l’ex-attrice afroamericana in dorato esilio in California insieme ad Harry e dopo la morte di Elisabetta II, Kate è tornata a indossare per la stampa nazionale e internazionale i panni della “nuova Diana”: il personaggio amato da tutti. Adesso, in quello che forse è il suo primo momento di autentica difficoltà, attorno a Catherine Middleton si stringe il Paese, con affetto e preoccupazione sinceri: una principessa resa persona normale dalla malattia, una donna di 42 anni in ospedale, come tante.

