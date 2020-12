BIDEN NON SI È ANCORA INSEDIATO MA HA GIÀ INCASSATO LA PRIMA SCONFITTA IN POLITICA ESTERA – RAMPINI: “L' ACCORDO SUGLI INVESTIMENTI TRA LA CINA E L'UE, VISTO DA WASHINGTON, È UN PESSIMO SEGNALE. MERKEL HA IGNORATO LA RICHIESTA DI ASPETTARE IL NUOVO ESECUTIVO USA E DI CONSULTARLO. XI JINPING METTE A SEGNO UN'ALTRA VITTORIA IN UN 2020 PER LUI TRIONFALE. IL PRESIDENTE CINESE NON PAGA ALCUN PREZZO PER LE ULTIME VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI, DA HONG KONG A WUHAN, DAL TIBET ALLO XINJIANG”