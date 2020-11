CHE SUCCEDE QUANDO UN ASTRONAUTA MUORE IN MISSIONE? LA NASA HA PREVISTO UNA PROCEDURA DI CREMAZIONE A BORDO, DETTA BODY BACK: SI INFILA LA SALMA IN UNA BORSA DI GORE-TEX A TENUTA STAGNA, POI SI SISTEMA LA BORSA NELLA CAMERA D' EQUILIBRIO DELLO SHUTTLE. QUI IL CORPO VIENE CONGELATO A MENO 270 GRADI. DOPO UN' ORA, UN BRACCIO ROBOTICO RIPORTA LA BORSA DENTRO LO SHUTTLE E LA SCUOTE PER QUINDICI MINUTI, FACENDO A PEZZI IL CADAVERE. I PEZZI VENGONO…

I frammenti sono tratti da “Il mio gatto mi mangerà gli occhi? E altre grandi domande sulla morte” di Caitlin Doughty, edito da Il Saggiatore

Giorgio Dell’Arti per “la Repubblica”

Risposta alla domanda del libro: no, il gatto rimasto solo in casa col cadavere del suo padrone o della sua padrona comincerà dalle parti più morbide. Palpebre, labbra, lingua. Gli occhi, solo dopo.

Carne umana

Numero di calorie fornite da un corpo umano: 125.822, di gran lunga inferiore a quello di altre carni rosse, tipo manzo o cinghiale (calcolo eseguito nel 1946 e nel 1956 da due ricercatori su quattro salme di maschi adulti).

Cannibali

I Neanderthal e gli Erectus, cannibali per ragioni rituali e non dietetiche.

Ceneri

Le ceneri di una donna pesano in media due chili. Quelle di un uomo, tre.

Cannibalismo

Negli Stati Uniti nessuna legge vieta di mangiare carne umana. Però è illegale venderla o comprarla (vilipendio di cadavere, ecc.)

Ore

«Nessun uomo è veramente morto nelle prime ore dopo la morte» (V.N. Shamov, chirurgo sovietico).

Trapianti

Un cuore conservato nel ghiaccio può essere trapiantato ancora quattro ore dopo la morte. Un fegato, dieci. Un rene in forma resiste ventiquattr' ore e a volte persino settantadue, se i dottori usano la strumentazione adeguata. Se la morte è stata improvvisa e la persona era in buona salute, il sangue resta utilizzabile per una trasfusione per sei ore.

Volo

Il problema della morte in volo. Nel 2004 la Singapore Airlines installò sui suoi Airbus A340, in una posizione invisibile ai passeggeri, 500 armadietti per cadaveri, nel caso di morti durante il viaggio.

Per la morte di un astronauta (mai accaduto, i diciotto astronauti che hanno perso finora la vita sono sempre rimasti vittime di incidenti e i loro corpi sono stati recuperati sulla Terra in diverse condizioni di integrità) la Nasa ha previsto una procedura di cremazione a bordo, detta Body Back: si infila la salma in una borsa di Gore-Tex a tenuta stagna, poi si sistema la borsa nella camera d' equilibrio dello Shuttle.

Qui il corpo viene congelato a meno 270 gradi. Dopo un' ora, un braccio robotico riporta la borsa dentro lo Shuttle e la scuote per quindici minuti, facendo a pezzi il cadavere. I pezzi vengono disidratati e si ottengono così 22 chili di polvere essiccata, che può essere conservata per anni e che una volta tornati a Terra sarà riconsegnata ai familiari.

Uccelli

Solo negli Stati Uniti, i gatti uccidono fino a 3,7 miliardi di uccelli l' anno.

Teschi

Tra il 2012 e il 2013 eBay mise in vendita 454 teschi umani e li piazzò al prezzo medio di 648,63 dollari. In seguito il sito ha vietato questo commercio.

Giappone

Il Giappone ha il tasso più alto di cremazioni al mondo.

Cremazione

Dopo la cremazione di un corpo, i giapponesi lasciano raffreddare le ossa e le dispongono davanti alla famiglia del morto. Mediante certe bacchette bianche, i familiari raccolgono queste ossa, partendo dai piedi e risalendo fino al capo, in modo che il loro caro non debba passare il resto dell' eternità a testa in giù. Poi le depositano in un' urna.

Case

Negli Stati Uniti chi vende una casa deve dichiarare, al momento del contratto, se in quella casa negli ultimi tre anni è morto qualcuno.

Dispersi

Corpi di soldati americani ancora dispersi nel mondo: 73 mila. Di cui settemila nella guerra di Corea.

Soldati

Alla fine della Prima Guerra Mondiale, il governo degli Stati Uniti spedì un questionario a tutte le famiglie dei soldati uccisi per sapere che cosa preferivano per i loro cari. Ne seguì che 46 mila soldati furono riportati in patria e 30 mila furono sepolti nei cimiteri militari in Europa. Il presidente Theodore Roosevelt volle che i resti di suo figlio, un pilota militare, restassero in Germania.

