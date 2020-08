CHE SUCCEDE A SABAUDIA? – DOPO I DUE BAGNINI È RISULTATA POSITIVA ANCHE UNA RAGAZZA CHE FREQUENTAVA LA PALESTRA “ASSOCIAZIONE STUDIO FITNESS”, ORA CHIUSA COME I DUE LIDI DOVE LAVORAVANO I GUARDIASPIAGGIA – NEL LAZIO OGGI 17 NUOVI CASI DI CUI 4 IMPORTATI…

Paura a Sabaudia, in provincia di Latina dopo due bagnini risultati positivi al coronavirus. E la sindaca Giada Gervasi ora interviene chiudendo le strutture balneari dove lavoravano i due ragazzi.

Il provvedimento ha portato alla chiusura del Gabbiano, del Lido Azzurro e dell’Associazione Studio Fitness, frequentata da una ragazza risultata positiva al coronavirus.

L’ordinanza della prima cittadina resterà valida fino a quando non saranno comunicati i risultati dei tamponi svolti e non verranno esibiti i documenti relativi alla sanificazione degli ambienti.

Anche altri locali della città marittima - dove trascorre le vacanze anche la famiglia di Francesco Totti, con la moglie Ilary Blasi immortalata in questi giorni su un monopattino - sono stati sottoposti ad attività di disinfezione.

La Asl ha intanto avviato verifiche per il rispetto delle misure di contrasto del coronavirus. Il Comune di Sabaudia invita, però, a non creare allarme proprio nel clou della stagione turistica, una delle più complicate degli ultimi anni per l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 in tutta Italia.

«L’amministrazione – fanno sapere dal Comune – invita a non creare allarmismi e informa che sono stati avviati, tramite la Asl, tutti i necessari protocolli al fine di limitare il diffondersi dei contagi». Diversi i tamponi effettuati e le persone finite in quarantena. La Regione a sua volta rende noto che «a Sabaudia proseguono le attività di contact tracing sulle relazioni del bagnino positivo al Covid. Il caso indice molto probabilmente è una persona rientrata dalla Spagna». E rinnova l’invito a contattare la Asl di Latina o il numero verde 800.118.800.

Attivati tutti i protocolli previsti per chi, in questi giorni, ha frequentato i tratti di spiaggia interessati. E la sindaca chiede di mantenere alto il livello di attenzione, rispettando tutte le misure stabilite per evitare i contagi. A cominciare dall’utilizzo della mascherina (anche all’aperto) e dal distanziamento sociale.

«L’estate e la voglia di stare insieme – dichiara Giada Gervasi - non devono autorizzarci ad abbassare la guardia. Adottiamo sempre e comunque comportamenti responsabili a tutela della propria e altrui salute perché è solo così che possiamo debellare il virus ed evitare un nuovo picco dei contagi».

Al Porto di Civitavecchia sono state poste invece in isolamento due navi da crociera che stavano riarmando gli equipaggi in vista della riapertura dell’attività turistica. Lo ha reso noto l’assessore regionale del Lazio alla Sanità Alessio D’Amato, facendo riferimento alle due navi Costa. Riguardo alla «Costa Deliziosa - ha spiegato - è arrivato un gruppo di 28 persone dell’equipaggio dalle Filippine e due sono risultate positive: ora si trovano allo Spallanzani. La Costa Favolosa ha un caso positivo tra l’equipaggio, sempre dalle Filippine. Entrambe le navi sono state poste in isolamento».

A Roma, chiuso temporaneamente il centro estivo Monkey Village nella zona di Tor Vergata: due i casi positivi collegati al cluster. «Sono state testate 33 persone tra operatori, ragazzi e genitori. Il centro non fa attività dal 29 luglio» l’aggiornamento della Regione Lazio. Intanto il bilancio di giornata del lazio, parla di «17 nuovi casi, di cui 4 importati: due dal Messico, uno dall’India e uno dalla Romania»

«Che bus e minivan dalla Romania e la Moldavia aggirino i controlli è un fatto grave e autolesionista soprattutto per le comunità presenti a Roma. Da quando abbiamo istituito i controlli sanitari i pullman arrivano raramente a Tiburtina». Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.«Ho chiesto la collaborazione della polizia di Roma Capitale e della Prefettura - prosegue - che non è mai mancata per stroncare i parcheggi abusivi di pullman e minivan ed intensificare i controlli affinché giungano ai terminal autorizzati. Se necessario siamo pronti con le Usca-R ad andare con medici e infermieri direttamente alla barriera autostradale di Roma Nord per eseguire i test. Ritengo necessari i controlli alla frontiera».

