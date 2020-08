CHE SUCCEDE SE SI SCONTRANO UNA BUGATTI E UNA PORSCHE? UN DANNO MILIONARIO! – INCIDENTE TRA UNA CHIRON E UNA 911 SUL PASSO DEL SAN GOTTARDO, IN SVIZZERA: SI ERA FORMATA UNA CODA DIETRO UN CAMPER MA IL CONDUCENTE DELLA BUGATTI SCALPITAVA E HA INIZIATO A SUPERARE. A QUEL PUNTO ANCHE LA PORSCHE SI È INGARELLATA SCONTRANDOSI CON L’ALTRA SUPERCAR – I DANNI AMMONTANO A… – VIDEO

incidente bugatti chiron porsche 911 sul san gottardo

Da www.tuttosport.it

Ferragosto amaro per i proprietari di una Bugatti Chiron e di una Porsche 911 che, lo scorso fine settimana, sono rimasti coinvolti in un incidente sul Passo del San Gottardo, nella zona di Gamsboden in Svizzera. La dinamica dei fatti? Di seguito tutti i dettagli, con una premessa doverosa: la stampa del Canton Ticino ha definito l'impatto “un incidente di lusso”. Il motivo è facile da immaginare, visto il costo elevato di entrambe le auto.

incidente bugatti chiron porsche 911 sul san gottardo7

Troppa fretta

A differenza di quanto si possa pensare, l’incidente è scaturito da una situazione piuttosto banale: una semplice coda di macchine che si era formata dietro un camper. Ma in fila c’era chi scalpitava. La Bugatti Chiron, allora, ha dato il via libera ai suoi cavalli iniziando a sorpassare la coda di veicoli. Idea venuta anche all’automobilista della Porsche 911 che, però, è sbucata all’improvviso impattando con la Bugatti. Nell’urto sono rimasti coinvolti anche un camper e una Mercedes.

Conseguenze poco piacevoli

incidente bugatti chiron porsche 911 sul san gottardo 2

Stando a quanto riportato dalla Polizia Cantonale di Uri, il guidatore del camper è stato portato in ospedale. E sempre secondo la Polizia, i piloti delle due auto di lusso non avrebbero compilato e firmato il modulo di constatazione amichevole. Se sia mancato il tempo o la voglia di farlo non ci è dato sapere, certo è che la Polizia ha stimato un rimborso dei danni materiali in 3,7 milioni di franchi, cioè 3,5 milioni di euro. Buon lavoro ai periti assicurativi e ai carrozzieri.

