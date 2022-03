CHE È SUCCESSO AL BOEING "CHINA EASTERN"? GLI INVESTIGATORI HANNO TROVATO RESTI UMANI E UNA DELLE DUE SCATOLE NERE DEL VOLO, PRECIPITATO CON 132 PERSONE A BORDO NELLA REGIONE CINESE DELLO GUANGXI - IL REGISTRATORE DI VOLO, CON I DIALOGHI DALLA CABINA DI PILOTAGGIO, E' "GRAVEMENTE DANNEGGIATO" - L'AEREO SI E' SCHIANTATO CON UNA TALE FORZA CHE IN LARGA PARTE SI E' DISINTEGRATO NELL'IMPATTO - INTANTO I MEDIA PUBBLICANO LE STORIE DEI PASSEGGERI...

Dagotraduzione dal Guardian

Una veduta aerea del sito nel Guangxi dove e precipitato il volo

La scatola nera del volo China Eastern Airlines che si è schiantato lunedì pomeriggio con 132 persone a bordo è in fase di analisi a Pechino. È stata ritrovata ieri insieme ad alcuni resti umani.

L’aereo è precipitato da oltre 6.000 metri. La causa dell’incidente non è nota e, dare le circostanze, per gli investigatori è difficile determinarla. L’aereo si è schiantato infatti con una tale forza che per la maggior si è disintegrato nell’impatto, e anche la scatola nera recuperata è stata «gravemente danneggiata». La seconda scatola nera, che registra i dati di volo, non è stata ancora trovata.

I soccorritori cercano le scatole nere

Zhu Tao, un funzionario della Civil Aviation Administration of China (CAAC), ha detto che le unità di archiviazione del registratore recuperato erano danneggiate ma «relativamente complete» ed erano state inviate a un istituto di Pechino per la decodifica.

Nell'area remota vicino a Wuzhou nella contea di Teng, nella provincia di Guangxi, dove è preciptato l’aereo lavorano più di 300 soccorritori. Mercoledì i lavori sono stati sospesi brevemente a causa del maltempo, ma un briefing serale ha rivelato che erano stati individuati alcuni resti umani.

Parenti delle vittime

Intanto i media iniziano a raccogliere informazioni sui passeggeri del volo. Il China Youth Daily ha intervistato Wang Baiyang: sua sorella, 26 anni, il marito e la loro bimba di 18 mesi erano sull’aereo. Stavano volando a Guangazhou per curare la piccola. Dovevano essere su un altro aereo, ma il loro volo è stato cancellato.

«Negli ultimi due giorni, mi sono sentito come in un sogno. Quando mi sveglio credo ancora che mia sorella mi stia per chiamare», ha detto. «Non riesco a credere che sia reale, prima è morto mio nonno, poi ho sentito la notizia del volo, e mi sono bloccato lì e ho cercato di contattare mia sorella tramite telefono».

ricerche dopo lo schianto del boeing 737 china eastern 3

Wang ha detto che prima di salire sul volo sua sorella, Gu Hanyu, ha inviato alla famiglia un video di sua figlia che saltava per il salotto, giocava con la sua maschera e rideva. Gu era nata sorda, e aveva incontrato il marito Guo Zengqiang durante un appuntamento al buio. Si sono sposati nel febbraio 2020 con una semplice cerimonia.

«Chi avrebbe mai pensato che subito dopo aver trovato un medico in grado di curare la malattia del bambino, non avrebbe avuto più bisogne di cure», ha detto Wang. «I voli salvavita diventano voli mortali. È stato il loro primo e ultimo volo».

Un pensionato di nome Zhang, di Shenzhen, ha detto a Reuters che suo nipote era a bordo.

ricerche dopo lo schianto del boeing 737 china eastern

«Spero che il paese possa indagare a fondo su questa questione e scoprire se è stata colpa del produttore o è stato un problema di manutenzione», ha detto Zhang, mentre i suoi occhi si riempiavano di lacrime.

Intanto continua la ricerca del secondo registratore di volo: gli investigatori sperano che le informazioni possano dare risposte sul motivo per cui l'aereo, che aveva superato i controlli di sicurezza prima del decollo, si è schiantato durante la fase di crociera del volo.

L'aereo era un Boeing 737-89P di sei anni, secondo i localizzatori di dati di volo. I Boeing 737-800 sono tra gli aerei passeggeri più comuni al mondo e sono diversi dal 737 Max, che è stato bloccato in tutto il mondo dopo due incidenti mortali nel 2018 e nel 2019.

ricerche dopo lo schianto del boeing 737 china eastern 2

Sun Shiying, presidente della filiale della compagnia aerea nello Yunnan, ha detto ai giornalisti mercoledì che i tre piloti a bordo erano in buona salute e «hanno avuto buone prestazioni e avevano mantenuto relazioni armoniose con le loro famiglie».

L'indagine sul peggior disastro aereo in Cina da oltre un decennio è guidata dalle autorità locali, anche se gli investigatori americani del National Transportation Safety Board (NTSB) sono stati invitati a partecipare perché l'aereo è stato realizzato negli Stati Uniti. Ma non è stato ancora confermato se quegli investigatori potranno recarsi in Cina a causa dei requisiti di visto e quarantena.

«Stiamo lavorando con il Dipartimento di Stato per affrontare questi problemi con il governo cinese prima che venga determinato qualsiasi viaggio», ha fatto sapere l'NTSB.

