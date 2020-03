CHE È SUCCESSO A NEMBRO? – IL COMUNE IN PROVINCIA DI BERGAMO È IL PIÙ COLPITO IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE. MA I NUMERI UFFICIALI NON TORNANO. LA MEDIA DEI MORTI NEGLI ANNI PRECEDENTI DA GENNAIO A MARZO È DI 35 DECESSI. QUEST’ANNO CE NE SONO STATI 158 (4 VOLTE IN PIÙ) – NEMBRO RAPPRESENTA IN PICCOLO QUELLO CHE ACCADREBBE IN ITALIA SE TUTTI FOSSERO CONTAGIATI: MORIREBBERO 600MILA PERSONE

Claudio Cancelli e Luca Foresti per il “Corriere della Sera”

A Nembro le strade quasi deserte, il traffico assente, uno strano silenzio è interrotto talvolta dalla sirena di un' ambulanza che trasporta con sé l' ansia e la preoccupazione che riempiono i cuori di tutti in queste settimane. A Nembro tutti ricevono continuamente notizie che non avrebbero mai voluto sentire, ogni giorno si perdono persone che facevano parte delle nostre vite e della nostra comunità.

Nembro, in provincia di Bergamo, è il comune più colpito dal Covid-19 in rapporto alla popolazione. Non sappiamo esattamente quante persone siano state contagiate, ma sappiamo che il numero dei morti ufficialmente attribuiti al Covid-19 è 31. Siamo due fisici, uno diventato imprenditore nella sanità, l' altro sindaco: abbiamo notato che qualcosa in questi numeri ufficiali non tornava e abbiamo deciso insieme di fare una verifica. Abbiamo guardato la media dei morti nel comune degli anni precedenti, nel periodo gennaio-marzo. In base a essa Nembro avrebbe dovuto avere - in condizioni normali - circa 35 decessi. Quelli registrati quest' anno dagli uffici comunali sono stati 158. Ovvero 123 in più della media.

Non 31 in più. La differenza è enorme e non può essere una semplice deviazione statistica. Il numero di decessi anomali rispetto alla media è 4 volte quelli ufficialmente attribuiti al Covid-19. Se si guarda a quando sono avvenute queste morti l' anomalia è ancora più evidente: c' è un picco di decessi «altri» in corrispondenza di quello delle morti ufficiali da Covid-19.

Nell' ipotesi - niente affatto remota - che tutti i cittadini di Nembro abbiano preso il virus (con moltissimi asintomatici, quindi), 158 decessi equivarrebbe a un tasso di letalità dell' 1%. Che è proprio il tasso misurato sulla nave da crociera Diamond Princess e in Corea del Sud. Abbiamo fatto esattamente lo stesso calcolo per i comuni di Cernusco sul Naviglio (Mi) e Pesaro. A Cernusco il numero di decessi anomali è 6,1 volte quelli ufficialmente attribuiti al Covid-19, anche a Pesaro 6,1 volte. Impressionanti i dati di Bergamo, in cui il rapporto arriva addirittura a 10,4.

È estremamente ragionevole pensare che queste morti in eccesso siano in larga parte persone anziane o fragili che muoiono a casa o in strutture residenziali, senza essere ricoverate in ospedale e senza essere sottoposte a tampone.

Nembro rappresenta in piccolo quello che accadrebbe in Italia se tutti fossero contagiati dal Coronavirus Covid-19: morirebbero 600 mila persone. I numeri di Nembro, inoltre, ci suggeriscono che dobbiamo prendere quelli dei decessi ufficiali e moltiplicarli almeno per 4 per avere l' impatto reale del Covid-19 in Italia, in questo momento. Il nostro suggerimento, quindi, è di analizzare i dati dei singoli comuni in cui ci siano almeno 10 morti per Covid-19 ufficiali e verificare se corrisponde alle morti reali. Il nostro timore è che non solo il numero dei contagiati sia largamente sottostimato ma che lo sia anche - dati dei Comuni alla mano - quello dei morti.

Siamo di fronte a un evento epocale e per combatterlo abbiamo bisogno di dati credibili, diffusi con trasparenza tra tutti gli esperti e le persone che con responsabilità devono gestire la crisi. Sulla base di questi dati possiamo capire e decidere cosa è giusto fare, nei tempi che la crisi richiede.

