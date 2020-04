23 apr 2020 09:15

CHE SUPPOSTONA PER I PENDOLARI / 2 - PER LE METROPOLITANE SARANNO ADATTATI I SISTEMI DI AVVISO SU DISPLAY CHE SI TROVANO ALLE FERMATE PER COMUNICARE AI PASSEGGERI QUANDO È POSSIBILE SALIRE IN CARROZZA E QUANDO INVECE SI DEVE ATTENDERE IL CONVOGLIO SUCCESSIVO PERCHÉ I POSTI A SEDERE SONO TERMINATI - DOVE È POSSIBILE SI BLOCCHERÀ LA SBARRA DI INGRESSO FINO ALL'ARRIVO DEL CONVOGLIO SUCCESSIVO IN MODO CHE ANCHE SULLE BANCHINE NON CI SIA SOVRAFFOLLAMENTO