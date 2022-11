9 nov 2022 18:36

CHE SVOLTA: FINALMENTE LE IQOS NON AVRANNO PIÙ ODORE DI PANNOLINO! – PHILIP MORRIS PRESENTA IL DISPOSITIVO PER IL RISCALDAMENTO DEL TABACCO PIÙ AVANZATO DI SEMPRE: SI CHIAMERÀ “ILUMA” E AVRÀ UNA TECNOLOGIA A INDUZIONE. UNA RIVOLUZIONE PER I CONSUMATORI: NON SI DOVRÀ PIÙ PULIRE, E SOPRATTUTTO RILASCERÀ UN’ODORE MENO FORTE – SONO STATI PROGETTATI ANCHE DEI NUOVI STICK DI TABACCO, I "TEREA" CHE SARANNO REALIZZATI INTERAMENTE IN ITALIA, CON UN INVESTIMENTO DI OLTRE 1 MILIARDO