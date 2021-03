CHE TEMPO CHE FA – LE BELLE GIORNATE SI FANNO ATTENDERE: DOPO UN MERCOLEDÌ DI GRANDINE SUL BASSO LAZIO E IN SARDEGNA, DA DOMANI ARRIVERÀ SUL NOSTRO PAESE ARIA PIÙ MITE, MA AL TEMPO STESSO PIÙ UMIDA, CHE FAVORIRÀ LO SVILUPPO DI ANNUVOLAMENTI SULLE REGIONI DEL CENTRO E DEL NORD. QUALCHE PIOGGIA IN LIGURIA E TOSCANA. VA MEGLIO AL SUD DOVE…

Dopo un mercoledì caratterizzato da forti venti di maestrale e da instabilità al Centro-Sud con temporali e grandinate su basso Lazio (Latina la provincia più colpita, come si vede dalla foto che pubblichiamo qui sopra) e Sardegna nord-occidentale (a Luogosanto, in provincia di Sassari, sono state chiuse le scuole per l’esondazione di alcuni torrenti) giovedì i venti inizieranno a ruotare dai quadranti sud-occidentali.

Arriverà dunque aria più mite, ma al tempo stesso più umida, che favorirà lo sviluppo di annuvolamenti diretti verso le regioni del Nord. IlMeteo.it prevede quindi cielo molto nuvoloso al Centro-Nord, qualche pioggia tra Liguria di levante e alta Toscana, più soleggiato sul resto delle regioni con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Intenso vento di libeccio sul mar Ligure. Vediamo nel dettaglio le previsioni, zona per zona, con l’aiuto dei tecnici de IlMeteo.it

Nord

Dapprima avremo un cielo con nubi sparse, poi diventerà via via molto nuvoloso e quindi coperto. Precipitazioni occasionali in Lombardia e Levante ligure. Deboli nevicate sui rilievi alpini centro-occidentali oltre i 1.300 metri

Centro e Sardegna

Generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso, ma dalla sera tenderà a coprirsi o a diventare molto nuvoloso su Toscana, Umbria e alto Lazio. In Toscana allerta per forti venti sui crinali appenninici.

Sicilia e Sardegna

La giornata si presenterà ampiamente soleggiata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Allerta gialla della Protezione nel basso corso del fiume Fortore in provincia di Foggia.

