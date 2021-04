CHE TEMPO CHE FA – PRIMO MAGGIO CON L’ITALIA DIVISA IN DUE: SE SUL NORD SI ABBATTERANNO PIOGGE E GRANDINATE, AL CENTRO CI SARANNO NUBI, CIELO COPERTO, MA SOPRATTUTTO MOLTO VENTO – AL SUD È GIÀ TEMPO D’ESTATE: NEL CORSO DELLA BELLA GIORNATA DI SOLE SI RAGGIUNGERANNO PICCHI DI 31 GRADI IN PUGLIA E CALABRIA E 33-34°C IN SICILIA…

Primo Maggio con un’Italia divisa in due per quanto riguarda il tempo. Al Nord e in parte del Centro una forte instabilità, al Sud la presenza dell’anticiclone africano che interesserà il Sud. L’Europa è interessata da una vasta area depressionaria, che sta convogliando verso il nostro Paese intense correnti sud-occidentali in quota. Sabato arriverà una forte perturbazione e dal primo pomeriggio forti temporali con locali grandinate dai settori di Nord-ovest si estenderanno gradualmente verso il Nord-est. Le precipitazioni assumeranno carattere di nubifragi sulla Lombardia e sui rilievi del Triveneto.

Sempre in serata l’instabilità scenderà anche sulla Toscana e localmente sull’Umbria. Sul resto delle regioni sarà il bel tempo a essere protagonista. Ci saranno punte di 31 gradi in Puglia e Calabria, fino a 33-34 °C in Sicilia, 25 in Toscana. Da domenica la pressione comincerà ad aumentare e a parte gli ultimi temporali su Lombardia e Triveneto, per il resto il sole sarà prevalente, ma con un clima decisamente meno caldo ovunque.

Tempo subito instabile con piogge sulle Alpi occidentali. Nel corso della giornata peggiorerà diffusamente dal Nord-ovest verso il Nord-est con rovesci temporaleschi anche forti e con possibili grandinate. Attese precipitazioni abbondanti sulla Lombardia e sui rilievi del Triveneto dove in poche ore potrebbero cadere fino a 80/100 millimetri di pioggia,. Allerta gialla in Lombardia, Veneto, Emilia e in Piemonte in val d’Ossola e nel Biellese. Valanghe: pericolo marcato (allerta 3 su 5) in Piemonte, Trentino-Alto Adige, Alpi Carniche e Giulie

Centro e Sardegna

Giornata generalmente stabile su gran parte delle regioni, anche se ci saranno molte nubi con cielo spesso coperto. Da segnalare l’arrivo di qualche precipitazione temporalesca nel pomeriggio su Toscana e Umbria. Venti forti dai quadranti meridionali su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche di burrasca sui settori appenninici. Nel Lazio allerta gialla per vento, attese mareggiate lungo le coste.

Sud e Sicilia

Il cielo si presenterà prevalentemente molto nuvoloso o coperto. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà bagnare alcune zone di Campania e Basilicata.

