Solitamente i premier giapponesi sono conosciuti per essere uomini, quasi sempre di età piuttosto avanzata e circondati da un certo alone di grigiore e conservatorismo. Shigeru Ishiba non sfugge alla legge dell'età, visti i suoi 67 anni contro i 43 anni di Shinjiro Koizumi, uno dei principali sfidanti alle elezioni per la leadership del Partito liberaldemocratico. […]

Sui social giapponesi è tornata virale una foto di qualche anno fa, che lo ritrae con in mano un microfono ma soprattutto travestito da Majin Bu […] personaggio di Dragon Ball. […]

Il motivo? La partecipazione all'inaugurazione di un museo di figurine di personaggi dei fumetti popolari nella sua prefettura natale. Dress code: cosplay di un manga. E lui ha scelto Majin Bu, personaggio particolarmente amato che a un certo punto delle sue avventure sconfigge anche Son Goku, che sembrava invincibile.

Da qui, sui social si fanno riferimenti ai paralleli con l'improvvisa e ormai insperata ascesa politica di Ishiba, che è stato scelto come prossimo premier giapponese al quinto tentativo.

In passato, era infatti stato sconfitto per quattro volte, quasi sempre per le manovre della fazione del potentissimo Shinzo Abe. L'ex premier è stato però assassinato nel luglio 2022 e lo storico sistema delle fazioni si è molto indebolito dopo uno scandalo sui finanziamenti al partito che ha costretto il leader uscente Fumio Kishida a dissolverle quasi tutte.

[…] In molti pensavano che alla fine le elezioni di venerdì sarebbero state vinte dall'ultranazionalista Sanae Takaichi, considerata a lungo come la possibile erede di Abe. E invece, come Majin Bu ha sconfitto almeno per un momento Son Goku, anche Ishiba ha sconfitto le fazioni del Partito liberaldemocratico.

