CHE TRAGEDIA! UN PICCOLO AEREO DA TURISMO SI SCHIANTA SUL SEMPIONE: DISTRUTTA LA FAMIGLIA DEL MUSICISTA JONATHAN GOLDSTEIN – NELL’INCIDENTE DI DOMENICA SCORSA SONO MORTI IL COMPOSITORE BRITANNICO AUTORE DELLA COLONNA SONORA DI “CAPE FEAR” DI SCORSESE, LA MOGLIE E LA FIGLIA DI SETTE MESI… CON IL LORO VELIVOLO ERANO PARTITI DALLA SVIZZERA PER RAGGIUNGERE L’ITALIA: LE CAUSE DELLO SCHIANTO SONO DA CHIARIRE

Da www.ilfattoquotidiano.it

goldstein e la moglie

Il piccolo aereo da turismo su cui viaggiavano si è schiantato domenica scorsa sul Sempione, al confine tra la Svizzera e l’Italia: così hanno perso la vita il compositore britannico Jonathan Goldstein, sua moglie Hannah Marcinowicz e la loro figlia di sette mesi. La famiglia era in viaggio dalla Svizzera verso l’Italia: l’aereo, un Piper, era partito da Losanna e sarebbe dovuto atterrare a Milano ma per cause ancora da accertare è precipitato al suolo.

goldstein e la moglie

goldstein

Secondo quanto ricostruito dalle indagini delle autorità elvetiche, l’areo era guidato dallo stesso Goldstein, celebre autore di colonne sonore per il cinema e la televisione, tra cui quella di “Cape Fear – Il promontorio della paura” di Martin Scorsese. La moglie, Hannah Marcinowicz, era invece una affermata sassofonista.

goldstein