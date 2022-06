13 giu 2022 20:10

E CHE VI SIETE MAGNATI? CONTO SALATISSIMO PER JOHNNY DEPP CHE HA FESTEGGIATO LA VITTORIA IN TRIBUNALE CONTRO L’EX MOGLIE AMBER HEARD IN UN RISTORANTE INDIANO DI BIRMINGHAM: PER PORTARE A CENA VENTI AMICI HA SGANCIATO LA MODICA CIFRA DI 60MILA EURO – IL PROPRIETARIO HA PREPARATO UN MENÙ A BASE DI POLLO TIKKA MASALA, AGNELLO KARAHI, GAMBERONI BHUNA ACCOMPAGNATI DA RISO BASMATI. E NON È MANCATO L’ALCOL…