Si chiama Kaz James, ha 37 anni ed è un essere umano molto strano. Lui, infatti, si crede una cane. E va in giro vestito da cane. Mangia cibo per cani e va in giro abbaiando. Che storia. Già. Ma come mai questa stranezza? Beh perché quando era piccolo giocava a fare il cane.

Con il tempo, poi, questa sua abitudine è diventata qualcosa più di un semplice gioco. E ora Kaz James mangia dalla ciotola del cane, indossa una maschera da cane, abbaia, lecca e morde i suoi amici. Quanta gente strana c’è nel mondo? Beh, assai. E Kaz è di sicuro una di queste persone.

Il signor James, che ha raccontato la sua vicenda a Metro, è consapevole del fatto che ciò che fa mette in imbarazzo molta gente ma per lui è normale e a lui sta bene così. “Non mi sono mai sentito un vero essere umano – ha spiegato – mi sono sempre sentito un cane e quindi nel mondo degli esseri umani mi sentivo fuori posto. Ormai anche i miei amici mi hanno accettato per quello che sono”.

“Accettano che io li lecchi, abbai loro contro, li morda e mi aggrappi ai loro pantaloni. Accettano il mio comportamento canino, perché è in questi panni che io mi sento veramente me stesso”. L’uomo ha iniziato a realizzare di essere un cucciolo umano a 17 anni grazie a internet: in rete ha iniziato a confrontarsi e a comunicare con gente che aveva la sua stessa fissazione, anzi, sensazione.

James, di Salford, Greater Manchester, ha scoperto di più quando a 18 anni è andato a vivere con degli amici. “All’epoca ho scoperto di essere un ‘cane’ e mi sono iniziato a comportare come tale, ho trovato il mio primo padrone che ha cominciato a vivere insieme a me e ai miei amici”. Per gli altri non è tanto normale vedere Kaz comportarsi in quel modo. Ma lui si sente contento e soddisfatto… Ora, con il passare del tempo, è un cane a tutti gli effetti.

Il che significa che va in giro con il collare, abbaia agli altri cani, mangia croccantini per cani e lecca le persone. “Quando aveva 6 anni ero fissato coi cani e ho iniziato a comportarmi come un cane, è iniziato tutto da lì”. Ma Kaz ci tiene a precisare che il suo ‘’essere cane’’ non è un qualcosa che ha a che fare con il feticismo, ma un’esigenza reale. Ora siamo curiosi di sapere come reagirete di fronte a tanta follia…

