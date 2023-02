CHE ZOZZONI ‘STI GIAPPONESI – LA NUOVA FOLLIA SOCIAL SI CHIAMA “SUSHI TERRORISM”: I CLIENTI DEI RISTORANTI NIPPONICI LECCANO E SPUTANO SU PIATTI, POSATE E SALSE CHE USERANNO ANCHE LE ALTRE PERSONE – VIDEO: UN COGLIONAZZO GIAPPONESE SPUTA SULLE PIETANZE CHE SCORRONO SUI NASTRI TIPICI DEI RISTORANTI GIAPPONESI MENTRE SI FA RIPRENDERE…

Estratto dell’articolo di Lorenzo Lamperti per www.lastampa.it

uomo sputa sul sushi 1

Sushi e terrorismo. Difficile trovare due parole più distanti tra loro. Almeno apparentemente, visto che in Giappone capita sempre più spesso di vederle o sentirle una accanto all'altra. Tutta del cosiddetto "sushi terrorism", ultimo trend social che sta causando un'ondata di indignazione a Tokyo e dintorni.

In una serie di video condivisi in rete e su diverse app, da Instagram a TikTok, si vedono clienti dei ristoranti che mettono a repentaglio la sicurezza loro e altrui, oltre che quella dei piatti di celebri chef nipponici. O banalmente ridicolizzano il galateo a tavola, che in Giappone viene osservato con grande cura sia nelle abitazioni private sia nei ristoranti. In che modo? Per esempio inzuppando il riso nella salsa di soia.

Ma nel mirino di utenti in cerca del classico quarto d'ora di fama ci sono finiti soprattutto i ristoranti di sushi con nastri trasportatori, i celeberrimi kaitenzushi. Qui tutto quello che si ordina arriva direttamente dalla cucina alla tavola viaggiando appunto su un nastro rotante che ricorda (in piccolo) quello della consegna dei bagagli negli aeroporti.

uomo sputa sul sushi 2

In un video che ha ottenuto oltre 40 milioni di visualizzazioni, si vede un uomo leccare una bottiglia e una tazza di salsa di soia e il bordo di una tazza di tè mentre passa sul nastro di un ristorante Sushiro, per poi rimetterle al loro posto in viaggio verso il corretto destinatario. In un altro incidente virale avvenuto presso la catena Hamazushi, un cliente ha fatto cadere del wasabi sul sushi di un altro cliente mentre passava davanti al loro tavolo. C'è poi chi si lecca le dita per toccare pezzi di sushi ordinati da altri clienti.

uomo sputa sul sushi 4 uomo sputa sul sushi 3