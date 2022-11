17 nov 2022 14:10

CHEF RUBIO È FINITO IN PADELLA – IL CUOCO ANDRA’ A PROCESSO PER DIFFAMAZIONE, PER AVER DEFINITO “MAIALI” I POLIZIOTTI CONDANNATI PER LA MORTE DI FEDERICO ALDROVANDI – A SETTEMBRE 2020 RUBIO AVEVA PUBBLICATO UN TWEET INFURIATO PER IL FATTO CHE ALCUNI CASSONETTI DEI RIFIUTI FOSSERO STATI POSIZIONATI DAVANTI ALLA LAPIDE IN RICORDO DI ALDROVANDI, A FERRARA…