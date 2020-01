CHI L'ASCIUGA IL CANAL? – CONTINUA LA BASSA MAREA DA RECORD A VENEZIA: A DUE MESI DAL GRAN CASINO DELL’ACQUA ALTA ORA I CANALI SONO PRATICAMENTE ALL’ASCIUTTO – STORICAMENTE A GENNAIO C’È UN PERIODO DI BASSA MAREA, SOPRANNOMINATO “SECHE DEA BEFANA”, MA IL LIVELLO È SCESO A MEZZO METRO SOTTO LA MEDIA. E LE GONDOLE SONO ARENATE – VIDEO + FOTOGALLERY

bassa marea a venezia

1 – MAI UNA GIOIA A VENEZIA: DOPO L’ACQUA ALTA STRAORDINARIA CHE HA MESSO IN GINOCCHIO LA CITTÀ ORA È IL MOMENTO DELLE “SECHE DEA BEFANA” (DAGOSPIA DEL 9 GENNAIO)

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quando-troppo-quando-poco-ndash-mai-gioia-venezia-dopo-223661.htm

2 – VENEZIA, BASSA MAREA A LIVELLI RECORD: I CANALI SONO IRRICONOSCIBILI

Guglielmo Allochis per www.biopianeta.it

bassa marea a venezia 4

Sembra assurdo, solo pochi giorni fa continuavamo a segnalare il livello molto alto rispetto alle medie del periodo dell’acqua nella città lagunare di Venezia. Durante i primi giorni dell’anno la tendenza si è completamente invertita. Storicamente questo è un periodo di bassa marea, tantoché nel capoluogo veneto, quello di gennaio è soprannominato il periodo delle “secche della befana“.

venezia, acqua alta nel weekend prima di natale 2

test delle paratoie del mose 3

Nei mesi di novembre e dicembre si sono raggiunti livelli di acqua alta impressionanti. Per moltissimi giorni l’allerta è stata al livello massimo possibile, quello rosso, vista la situazione pericolosa. È impressionante come le cose possano cambiare nel giro di pochissimi giorni, ma la bassa pressione comporta anche questi “scherzi”.

bassa marea a venezia 3

Il paradosso del MOSE

Come detto, in questi giorni il livello dell’acqua è spaventosamente basso. Vi basterà vedere qualche foto dei canali per capire la portata di questo evento. Moltissime gondole sono arenate, in attesa che possano tornare a navigare. Durante la scorsa settimana il livello dell’acqua era a – 50 cm rispetto alla media, un numero per nulla da sottovalutare.

luigi brugnaro cammina nell acqua alta

bassa marea a venezia 1

Il paradosso è che in questi giorni è in svolgimento il summit sul MOSE, ovvero il sistema di controllo delle maree artificiale. L’infrastruttura non è mai stata realmente completata e messa in funzione, poiché i costi di realizzazione sono stati e saranno molto più alti del previsto. Dopo lo spavento occorso negli scorsi mesi però, è ancora più importante definire la conclusione del progetto per una messa in sicurezza del capoluogo veneto.

bassa marea a venezia 2

In questo periodo inoltre si stanno svolgendo i preparativi per uno degli eventi più caratteristici dell’anno nella città di venezia: il carnevale. I festeggiamenti avranno luogo dall’8 al 25 febbraio 2020.

acqua alta a venezia 23 venezia dall'alto 2 seche dea befana la bassa marea da record a venezia 9 seche dea befana la bassa marea da record a venezia 8 acqua alta a venezia 37 test delle paratoie del mose 9 acqua alta a venezia 36 acqua alta a venezia 22 acqua alta a venezia 18 acqua alta a venezia 33 test delle paratoie del mose 2 acqua alta a venezia 24 acqua alta a venezia 35 acqua alta alla fondazione querini stampalia seche dea befana la bassa marea da record a venezia 12 acqua alta a venezia 40 seche dea befana la bassa marea da record a venezia 1 acqua alta a venezia 54 acqua alta a venezia 71 acqua alta a venezia 1 acqua alta a venezia 62 acqua alta a venezia 60 acqua alta a venezia 76 seche dea befana la bassa marea da record a venezia 2 seche dea befana la bassa marea da record a venezia 3 seche dea befana la bassa marea da record a venezia 14 seche dea befana la bassa marea da record a venezia 10 seche dea befana la bassa marea da record a venezia 11 seche dea befana la bassa marea da record a venezia 6 seche dea befana la bassa marea da record a venezia 4 seche dea befana la bassa marea da record a venezia 13 seche dea befana la bassa marea da record a venezia 7 seche dea befana la bassa marea da record a venezia 5 seche dea befana la bassa marea da record a venezia