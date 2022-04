14 apr 2022 17:56

CHI E' LA BESTIA? - IN THAILANDIA UN ELEFANTE ADIBITO AL TRASPORTO DI TURISTI E' STATO BRUTALMENTE PICCHIATO DAL SUO ADDESTRATORE, TANTO CHE NON HA RETTO AL DOLORE ED E' TRACOLLATO - PER FRUSTARLO, IL GIOVANE HA UTILIZZATO UNA BARRA DI METALLO CON UNA PUNTA A UNCINO, CHE HA LASCIATO L'ANIMALE SANGUINANTE - QUANDO IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA SI E' ACCORTO DI QUELLO CHE STAVA SUCCEDENDO... - VIDEO