MUORE DOPO INTERVENTO RINOPLASTICA, PM AVVIA INDAGINE A ROMA

MARGARET SPADA

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in relazione alla morte di ragazza di 22 anni, Margaret Spada, originaria della provincia di Siracusa, avvenuta nell'ambito di un intervento di rinoplastica in un ambulatorio di un centro medico della Capitale. Il decesso risale al 7 novembre scorso, la ragazza si sarebbe sentita male subito dopo la somministrazione dell'anestesia locale.

Il pm Ermnio Amelio ha delegato i carabinieri del Nas per le indagini e le cartelle cliniche sono state poste sotto sequestro. "Per chiarire le cause della morte sarà necessaria l'autopsia - spiega l'avvocato Alessandro Vinci, legale dei familiari della ragazza-. Margaret aveva scelto la struttura dove effettuare l'intervento dopo alcune ricerche su internet".

MUORE A 22 ANNI PER L’INTERVENTO AL NASO AVEVA SCELTO IL CHIRURGO SU TIKTOK

Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa per “La Repubblica”

Il medico chirurgo è stato contattato tramite una pagina sponsorizzata su TikTok. L’appuntamento è stato fissato e così, il 4 novembre, Agata Margaret Spada, 22 anni, da Lentini, in Sicilia, è arrivata a Roma. Il suo sogno era un semplice ritocco al naso. Ma invece di lasciare l’ambulatorio con il risultato sperato, Margaret è uscita in condizioni disperate, agonizzante.

Dopo il ricovero d’urgenza al Sant’Eugenio, i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarla, ma giovedì 7 novembre è morta. La procura di Roma, con il pubblico ministero Erminio Amelio, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, mentre i carabinieri del Nas hanno messo sotto sequestro l’ambulatorio. Tra le ipotesi in gioco c’è la domanda fondamentale: il centro era autorizzato a effettuare una rinoplastica? E c’era stata una valutazione adeguata della salute della giovane?

Tutto è iniziato il 4 novembre. Agata Margaret Spada, da tempo decisa a un ritocco estetico, ha preso un volo dalla Sicilia e ha raggiunto Roma, convinta che il centro all’Eur fosse quello giusto. Ma qualcosa è andato storto subito dopo l’anestesia. Margaret ha cominciato a tremare. I medici hanno iniziato le manovre di rianimazione, ma la situazione è rapidamente peggiorata. Il fidanzato, in sala d’attesa, è stato chiamato per fornire informazioni sulla salute della ragazza, in particolare sulle sue eventuali allergie.

La risposta è stata negativa. A quel punto, ha capito che stava accadendo qualcosa di grave. È entrato nella sala operatoria e ha iniziato a filmare con il telefonino la scena, sperando in un miracolo. Il personale ha richiesto l’intervento dell’ambulanza, che è arrivata con un rianimatore. Male sue condizioni erano al limite.

Margaret è stata trasferita in rianimazione, dove ha lottato contro la morte per quattro giorni. Nonostante gli sforzi disperati dei medici, giovedì 7 novembre è arrivato il triste epilogo: Agata Margaret Spada non ce l’ha fatta. I suoi genitori (rappresentati dall’avvocato Alessandro Vinci), arrivati dalla Sicilia, e il fidanzato, sono rimasti accanto a lei fino alla fine, distrutti dal dolore.

[...] C’erano le necessarie certificazioni? E soprattutto, Margaret è stata correttamente informata sui rischi dell’anestesia e sugli eventuali allergeni? Il fatto che il fidanzato abbia dichiarato che la ragazza non fosse allergica agli anestetici potrebbe sollevare altre domande. Ma non si può escludere che, in effetti, Agata non fosse consapevole di un possibile problema. [...]

