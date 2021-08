Dal profilo Facebook di Renata Erika – 8 ottobre 2016

Vedendo tanti post dove parlano di coppie che hanno un figlio e si las rana lo fanno sembrare una tragedia... Ragazzi la tragedia non è questa, perché può capitare che la coppia no va più d'accordo, che la relazione non va più avanti perché da un parte svanisce forse quello che non c'è mai stato, l'amore, la voglia di viversi ecc ecc..

La tragedia, il sentimento più brutto che una donna /madre può sentire è quello quando l'uomo con il quale ha fatto un figlio, con il quale ha pensato di passare il resto della sua vita ignora suo figlio, no cercandolo per settimane, senza un messaggio o una chiamata per chiedere come stai. Pur sapendo che il piccolo lo cerca, Io nomina e sente la sua mancanza.. I bambini sono innocenti, non meritano questo!! Boh spiegatemi voi che cazzo di "uomo" è questo?

