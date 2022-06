IL CONSIGLIO NEL CAPPELLO – IL PRESIDENTE DI GENERALI, ANDREA SIRONI, HA PROPOSTO TRE NOMI PER RISOLVERE L’IMPASSE SUL SOSTITUTO DI CALTAGIRONE NEL CDA: ANDREA SCROSATI, CEO PER L’EUROPA CONTINENALE DI FREMANTLE, IL VICE CHAIRMAN DI CITIGROUP, ALBERTO CRIBIORE, E IL BANCHIERE STEFANO MARSAGLIA. MA DALLA LISTA DI “CALTA” INSISTONO NEL VOLER SEGUIRE LE INDICAZIONI DELLO STATUTO, CHE PREVEDE DI ANDARE IN ORDINE: IL PROBLEMA È CHE IL PRIMO CANDIDATO, COSTAMAGNA, SI È CHIAMATO FUORI. E IL SECONDO, CIRINÀ, NON È PIÙ GRADITO A DONNET (L’HA LICENZIATO)