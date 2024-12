CHI È CHE VINCE 200 MILIONI DI DOLLARI E NON VA A RITIRARLI? - IN CALIFORNIA NESSUNO SI È PRESENTATO A INCASSARE L'ASSEGNO DA 197,5 MILIONI DELLA LOTTERIA "MEGA MILLIONS" - IL MONTEPREMI RISCHIA DI NON ESSERE DISTRIBUITO: SE NESSUNO SI PRESENTA ENTRO L’8 DICEMBRE, LA CIFRA RECORD, VINTA CON UN BIGLIETTO DELL'8 DICEMBRE 2023, ANDRÀ A...

lotteria del michigan 4

(ANSA) - Qualcuno in California sta per perdere 197,5 milioni di dollari. Il biglietto vincente della lotteria Mega Millions dell'8 dicembre 2023 scade alla mezzanotte di sabato e il premio non è stato ancora ritirato. Come riportano i media Usa, era uno dei due tagliandi vincenti e se il possessore non ritira il premio presso un ufficio distrettuale o non invia un modulo di richiesta per posta prima di domenica, il denaro andrà alle scuole pubbliche della California, in conformità con le normative statali sulla lotteria.

lotteria del michigan 3

I due biglietti fortunati sono stati venduti presso la stessa stazione di servizio Chevron al 18081 Ventura Boulevard, a Ercino, e il secondo è già stato riscattato. "Non abbiamo modo di sapere chi ha l'altro tagliando che ha centrato il jackpot di quella notte incredibile", ha spiegato Carolyn Becker della California Lottery.

lotteria del michigan 1 lotteria del michigan 2