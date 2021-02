CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE ALESYA KAFELNIKOVA, LA MODELLA E INFLUENCER RUSSA CHE HA FATTO INCAZZARE TUTTI PER LA FOTO IN CUI POSA NUDA SU UN ELEFANTE DI SUMATRA, CHE DA DIVERSI ANNI VIENE CONSIDERATO A GRAVISSIMO RISCHIO DI ESTINZIONE - VENTIDUE ANNI, È LA FIGLIA DELL'EX CAMPIONE DI TENNIS RUSSO E VINCITORE DI SEI TITOLI DEL GRANDE SLAM, EVGENIJ KAFELNIKOV E… - VIDEO

Remo Sabatini per "www.ilmessaggero.it"

alesya kafelnikova 7

Le immagini, così come il brevissimo filmato, nonostante la bellezza della modella, sembra non siano state molto apprezzate. Colpa del coprotagonista della sessione fotografica che, suo malgrado, ha dato il via a tutta una serie di polemiche che, per certi versi inaspettate, non accennano a placarsi. Protagonisti della singolare vicenda, una ragazza e un elefante.

Lei, super modella e influencer, è Alesya Kafelnikova. Ventidue anni, è la figlia dell'ex campione di tennis russo e vincitore di sei titoli del Grande Slam, Evgenij Kafel'nikov. L'altro, è un elefante. Ma non un elefante qualunque, il pachiderma che ospita le grazie della modella sul groppone, infatti, è un elefante di Sumatra. E proprio da quest'ultima precisazione, sono scaturite le polemiche.

alesya kafelnikova 27

Sì perchè, dopo la pubblicazione delle immagini del servizio fotografico, girato a Bali, su Instagram da parte della giovane modella, in molti si sono chiesti se fosse stato il caso di utilizzare quell'animale come partner. L'elefante di Sumatra, infatti, è una sottospecie di elefante asiatico che da diversi anni viene considerato a gravissimo rischio di estinzione.

Più piccolo della sottospecie indiana, è stato inserito nella "lista rossa" dell'Iucn. Sarebbe bastato scegliere un partner diverso e meno "ingombrante" per evitare un sacco di polemiche? Forse. Di certo, il polverone alzato da quelle immagini, ha significato un attimo di attenzione anche per quei pochi elefanti di Sumatra rimasti che, domani, potrebbero non esserci più.

