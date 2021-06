CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE KAITLYN “AMOURANTH” SIRAGUSA, LA BOMBASTICA STREAMER 27ENNE CHE HA SCATENATO IL PANICO SU TWITCH, APRENDO LA STRADA UFFICIALE SULLA PIATTAFORMA ALLA CATEGORIA PORCELLA – QUANDO TWITCH HA SMESSO DI PAGARLE GLI INTROITI DELLE PUBBLICITÀ TRASMESSE NELLE SUE DIRETTE HOT TUB, LEI HA SCATENATO I LEGALI. E LA PIATTAFORMA? DOPO AVER CHIUSO UN OCCHIO, HA CHIUSO ANCHE L’ALTRO E… - VIDEO

Lorenzo Mancosu per "www.gazzetta.it"

Quando a fine 2019 si è esaurita la straordinaria spinta di Fortnite di Epic Games, che ha effettivamente quadruplicato i numeri di Twitch.tv, la piattaforma di Amazon si è resa protagonista di un vero e proprio ritorno alle origini. A partire dallo scorso anno, abbiamo assistito a una virata verso la formula originale di Justin.tv, con una forte crescita delle dirette IRL (ovvero In Real Life) e dei contenuti basati sul semplice dialogo fra streamer e pubblico.

Questo cambio di paradigma ha portato all’esplosione di un nuovo filone di contenuti sessualizzati che hanno fatto la fortuna di numerose streamer, portandole senza sforzo in vetta alla categoria dedicata al Just Chatting. Ma è stato solo di recente che questo ecosistema si è evoluto nelle dirette “Hot Tub”, ovvero trasmissioni in cui le ragazze posano in costume da bagno dentro piscine gonfiabili improvvisate, raccogliendo decine di migliaia di dollari in donazioni e abbonamenti. Dopo mesi e mesi di continue polemiche, Twitch si è finalmente espresso sulla questione creando una categoria ad hoc per questo genere di contenuti.

INCERTEZZE – La principale polemica rivolta a Twitch dagli stessi creator risedeva nella nube di incertezze che avvolge i termini di servizio della piattaforma: non essendoci chiarezza sui contorni della sfera erotica consentita e sulle sanzioni applicate al momento delle violazioni, si è venuto a creare un clima estremamente tossico. Numerose streamer legate a doppio filo al mondo gaming si sono lamentate della concorrenza sleale attuata dalle ragazze delle Hot Tub, mentre diversi streamer più volte sanzionati dal team di Amazon hanno puntato il dito contro le misure risibili che sono state spesso adottate contro le ragazze recidive.

I più criticavano la massiccia presenza di dirette Hot Tub nella pagina principale di Twitch, quasi fosse divenuto il contenuto di bandiera della piattaforma, disponibile e accessibile a “zero-click” di distanza dall’approdo sul celebre sito web. Di converso, il team che gestisce la comunicazione di Twitch ha scelto di non esprimersi mai in modo netto sulla tematica, limitandosi a prendere saltuari provvedimenti nel tentativo di arginare i comportamenti più spinti. O almeno, ha agito in questo modo fino al caso che ha coinvolto la streamer Amouranth.

LA CATEGORIA HOT TUB – Amouranth, alias Kaitlyn Siragusa, è una streamer ventisettenne che ha costruito un’impressionante carriera da creator digitale fin dal suo primo approdo sulla piattaforma, cui ha affiancato una presenza su tutti i moderni social network, da YouTube fino a OnlyFans. Con l’ascesa della categoria Hot Tub nelle pagine di Twitch, Amouranth si è rapidamente imposta nelle prime posizioni in termini di engagement, arrivando ad incassare oltre $60.000 in un singolo mese dai soli abbonamenti dei fan.

E anche se ciò è stato motivo di pesanti critiche da parte della community, la Siragusa non si è mai mossa in violazione dei termini di servizio di Twitch. La compagnia, dal canto suo, ha improvvisamente smesso di pagare ad Amouranth gli introiti derivanti dalle pubblicità trasmesse nelle sue dirette Hot Tub, probabilmente su indicazione di qualche inserzionista preoccupato, e così facendo ha scatenato una reazione legale da parte della Siragusa. Nel giro di pochi giorni, dopo aver taciuto sull’argomento per oltre un anno, Twitch ha deciso di inaugurare la categoria “Pools, Hot Tubs & Beaches” al fine di racchiudere contenuti di questo genere, decretando una volta per tutte la legittimità delle dirette, seppur confinandole al di fuori dell’immenso bacino di utenza del “Just Chatting”.

PROBLEMI NORMATIVI – Anche se la discussione attorno alle dirette Hot Tub si è sviluppata perlopiù sul piano ideologico, e numerosi streamer si sono chiesti se Twitch fosse la piattaforma adatta per ospitare contenuti di questo genere, il fulcro del problema risiede nella matassa dei termini di servizio di Twitch. La piattaforma di broadcasting è cresciuta a dismisura nel corso degli ultimi anni, e quella che era una semplice bozza normativa non è più sufficiente per definire in modo chiaro ed esaustivo i contenuti consentiti o quelli borderline.

Sono migliaia i casi di professionisti del settore estromessi dalla piattaforma, e dunque letteralmente lasciati senza lavoro, a causa della nebulosità del testo o di presunte disparità di trattamento. E questa è una problematica che tocca tutti gli streamer, da coloro che trattano principalmente il mondo dei videogiochi fino alla stessa Amouranth, che secondo le ultime stime quest’anno perderà oltre $500.000 a seguito delle recenti misure.

Insomma, quello di Twitch sta diventando, oltre che un giro di affari enorme, anche un fenomeno in rapidissima evoluzione, e la gestione dovrebbe trovare il modo di imbrigliarlo in una normativa capace di tenere il passo coi tempi.

