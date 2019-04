Valentina Fradegrada

Sandra Rondini per "www.ilgiornale.it"

La giovane fashion-blogger Valentina Fradegrada è stata fra le protagoniste italiane più hot di Coachella, il famoso festival della musica in corso in California.

Sui social per festeggiare l’emozione di trovarsi lì e trasmettere a tutti i suoi follower anche l’atmosfera di libertà assoluta che vi si respira si è lasciata andare ad un topless da urlo.

In compagnia di una bellezza mora che posa accanto a lei stringendosi a Valentina in modo molto languido, l'Influencer, con la fronte illuminata da strass e cristalli Swarovski che le regalano una allure orientaleggiante molto sensuale, si è dimostrata l'italiana più audace del famoso festival di Coachella dove ogni anno, nella città californiana di Indio, celebrities e curiosi di tutto il mondo si incontrano per ascoltare tanta musica e sfoggiare look pazzeschi.

Se per aggirarsi negli Empire Polo Fields, dove sono stati allestiti i palchi su cui si esibiscono notissimi cantanti e diverse installazioni scultoree di famosi artisti underground, Valentina ha scelto una minigonna nera e un audace top giallo con un ampio squarcio orizzontale proprio all'altezza del seno, praticamente lasciato a piena vista, come si vede in un altro suo post cliccatissimo su Instagram, l’ex fidanzata del rapper Fred De Palma, dimostra tutta la sua audacia e la sua voglia di trasgressione in un post astutamente dall'appeal lesbo-chic che in poche ore ha totalizzato più di 110mila visualizzazioni.

La posa è decisamente hot perchè è la mano dell'altra donna che la abbraccia a coprirle il capezzolo che, però, come hanno notato tanti suoi follower, non c'è... ma non è una novità. Molto nota come modella e influencer, nonché famosa nel mondo per aver inventato l’Upsidedown Bikini, un metodo per allacciare il costume diventato virale tra le ragazze di tutto il mondo, nessuna fashion blogger ama posare nature e in topless come lei e 1 milione e 300mila follower ringraziano per gli scatti super hot che regala loro quotidianamente.

Ma, per motivi di censura, ogni immagine in topless su Instagram è sempre ritoccata in modo da far scomparire i capezzoli, ma non importa, perchè le sue foto sono comunque così bollenti da scatenare ogni volta cascate di like e visualizzazioni, come in questo caso.

