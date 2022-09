28 set 2022 12:57

CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE VALERIA BULDINI, LA MODELLA ITALIANA PIÙ DESIDERATA DEL MOMENTO – 19 ANNI, MADRE RUSSA, PADRE ITALIANO, È NATA VICINO BOLOGNA DOVE GAREGGIAVA A LIVELLO AGONISTICO NEL SALTO IN LUNGO E IN ALTO – A 15 ANNI, DOPO AVER VINTO L'ELITE MODEL LOOK 2017, IL DEBUTTO IN PASSERELLA: ORA ALLA MILANO FASHION WEEK HA SFILATO PER DOLCE & GABBANA, PER PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI, PER CAVALLI E… - VIDEO