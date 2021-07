CHI COLMERA' IL VUOTO LASCIATO IN AFGHANISTAN DAGLI AMERICANI? LA CINA! - PECHINO VUOLE FAR ENTRARE IL GOVERNO DI KABUL NELLA "NUOVA VIA DELLA SETA", L'INIZIATIVA PER COLLEGARE PECHINO A EUROPA E AFRICA - SUL PIATTO C'E' UN PIANO DI INVESTIMENTI DA 62 MILIARDI PER COLLEGARE IL PAESE AL PAKISTAN - I DIRIGENTI DI PECHINO DOVRANNO CONVINCERE PRIMA I TALEBANI A MANTENERE LA PACE...

Venerdì scorso le truppe americane hanno lasciato la base militare in Afghanistan, segnando simbolicamente la fine della guerra più lunga della storia degli Stati Uniti. Le autorità di Kabul stanno adesso valutando l’estensione di un corridoio economico Cina-Pakistan (CPEC) da 62 miliardi di euro come parte della Belt and Road Initiative (BRI) della Cina.

Lanciato per la prima volta nel 2013 dal presidente cinese Xi Jinping e inserito nella costituzione cinese nel 2017, il BIR è classificato dai funzionari di Pechino come un fondo per lo sviluppo delle infrastrutture globali che mira a collegare meglio la Cina al resto del mondo. L’obiettivo è quello di portarlo a termine entro il 2049.

La Cina ha offerto ingenti prestiti ai paesi al fine di sostenerli nella creazione di migliori infrastrutture, compresa la costruzione di nuove autostrade, ferrovie e condutture energetiche tra il Pakistan e la Cina, fino all'Afghanistan.

Un progetto in discussione è la costruzione di una strada principale tra l'Afghanistan e la città pakistana nordoccidentale di Peshawar. «C'è in discussione un'autostrada Peshawar-Kabul tra le autorità di Kabul e Pechino», ha detto una fonte a The Daily Beast.

«Collegare Kabul a Peshawar su strada significa l'adesione formale dell'Afghanistan al CPEC». Negli ultimi cinque anni la Cina aveva tentato di estendere la sua BRI all'Afghanistan, ma con gli Stati Uniti così pesantemente coinvolti nel governo afghano, Kabul era riluttante ad approvare qualsiasi accordo temendo sconvolgimenti a Washington.

Ma ora che le truppe americane hanno lasciato la base aerea di Bagram, la Cina sta per essere accolta a braccia aperte. «C'è stato un impegno continuo tra il governo afghano e quello cinese negli ultimi anni... [ma] questo ha reso gli Stati Uniti sospettosi nei confronti del governo del presidente Ashraf Ghani», ha detto una fonte al Daily Beast.

«Ghani ha bisogno di un alleato con risorse, potere e capacità di fornire supporto militare al suo governo». Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha confermato il mese scorso che la Cina ha avuto discussioni con terze parti, incluso l'Afghanistan.

Attraverso la sua strategia, la Cina spera di poter collegare l'Asia con l'Africa e l'Europa attraverso reti terrestri e marittime che si estenderebbero in 60 paesi. La strategia rafforzerebbe l'influenza della Cina nel mondo con un valore stimato di 4 trilioni di dollari.

L'Afghanistan potrebbe dare alla Cina un punto d'appoggio strategico nella regione per il commercio con il paese che funge da hub centrale che collega il Medio Oriente, l'Asia centrale e l'Europa.

«I cinesi hanno coltivato con attenzione molti leader politici per acquisire il sostegno politico per i progetti in Afghanistan allo stesso tempo. Il governo cinese non può permettersi di vedere l'Afghanistan non intrappolato attraverso la BRI», ha continuato la fonte.

«Certamente, l'investimento che verrebbe iniettato nell'economia impiegherà molte persone... e in assenza di altre attività economiche le persone potrebbero accoglierlo. Ma il panorama politico in Afghanistan è diviso e ci saranno alcuni leader etnici che si opporranno alla BRI, non perché vedono svantaggi, ma perché attori esterni vogliono fermarlo».

La partenza dell'America dal paese darebbe ulteriore slancio a Pechino per riavviare i colloqui sull'idea di far entrare Kabul nella BRI. «La partenza di Washington dall'Afghanistan offre a Pechino un'opportunità strategica», ha detto al Daily Mail Michael Kugelman, un esperto di affari dell'Asia meridionale.

«Ci sarà sicuramente un vuoto da riempire, ma non dovremmo sopravvalutare la capacità della Cina di riempirlo. Con la situazione della sicurezza in Afghanistan che sicuramente sfugge al controllo, la Cina non sarà in grado di fare tanto per lasciare la sua impronta».

«Dipenderà in gran parte dal fatto che la Cina raggiunga un'intesa con i talebani, che vedrà la sua influenza continuare a crescere indipendentemente dal fatto che detenga il potere o meno. Se i talebani saranno d'accordo a far costruire alla Cina infrastrutture e altri progetti in Afghanistan, Pechino sarà un passo avanti».

«La Cina potrebbe benissimo coinvolgere i talebani con la BRI. Gli insorti hanno detto che sosterranno i progetti di sviluppo se serviranno gli interessi nazionali afghani», ha suggerito Kugelman.

Il programma Belt and Road della Cina dipenderà davvero da una pace duratura in quella che è stata tradizionalmente una delle regioni più instabili del pianeta. Pechino avrebbe già offerto infrastrutture e progetti energetici per miliardi di dollari ai talebani in cambio della pace in Afghanistan.

«I talebani non sono l'unica sfida da superare», ha osservato Kugelman. «Ci sono molte fonti di violenza, sia antistatale che filostatale, in Afghanistan. Quindi la Cina dovrà ancora affrontare un ambiente estremamente insicuro, anche se ottiene il consenso dei talebani per i suoi progetti».